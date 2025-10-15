La Audiencia mantiene en prisión al abogado Gonzalo Márquez, acusado de narcotráfico y blanqueo

El abogado Gonzalo Márquez seguirá en prisión. La Audiencia Provincial de Palma ha desestimado el recurso presentado por la defensa del letrado acusado de liderar una red de narcotraficantes y crear un entramado societario para blanquear el dinero de la droga, que había solicitado su puesta en libertad. La sala entiende que el encarcelamiento de Márquez, decretado a mediados de agosto por el juez encargado del caso, está justificado, según han explicado fuentes conocedoras de la resolución. El caso sigue bajo secreto de sumario.

Márquez fue detenido el pasado 11 de agosto en una gran operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los agentes llevaban dos años investigando las actividades del abogado y elíderer de la banda United Tribuns, Stefan Milojevic. En sus informes, los investigadores sostienen que ambos dirigían una organización de narcotraficantes que movía ingentes cantidades de cocaína. De hecho, ambos estarían vinculados con un alijo de 675 kilos de esta droga que fue interceptado en julio en Valencia.

Además, afirman que el abogado se encargaba de lavar los abundantes beneficios que les reportaba el tráfico de drogas a través de diversas sociedades. Con ellas, adquirían hoteles y restaurantes en Mallorca y la península, construían viviendas y compraban coches de lujo. En la primera fase de la operación, bautizada como 'Manso, Primo-Enroque Bal', fueron detenidos el propio Milojevic y otros miembros de los United Tribuns, así como el policía Faustino Nogales, exjefe de una unidad antidroga de la Policía Nacional. Nogales, siempre según las conclusiones de los investigadores, habría colaborado con la organización para darles información de las investigaciones que se llevaban a cabo contra ellos. Márquez, Milojevic y Nogales están desde entonces en prisión provisional.

Tras estos primeros arrestos, la Policía y la Guardia Civil llevaron a cabo otras actuaciones en las semanas siguientes en diversos puntos de Mallorca que se saldaron con la detención de medio centenar de personas. El juez encargado de la investigación mantiene el caso bajo secreto de sumario y los agentes siguen llevando a cabo diligencias sobre las actividades de la organización.