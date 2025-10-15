La Audiencia mantiene en prisión al abogado Gonzalo Márquez, acusado de narcotráfico y blanqueo
El tribunal desestima el recurso de la defensa, que había reclamado su puesta en libertad
El letrado está encarcelado desde mediados de agosto por supuestamente liderar una red de narcos
El abogado Gonzalo Márquez seguirá en prisión. La Audiencia Provincial de Palma ha desestimado el recurso presentado por la defensa del letrado acusado de liderar una red de narcotraficantes y crear un entramado societario para blanquear el dinero de la droga, que había solicitado su puesta en libertad. La sala entiende que el encarcelamiento de Márquez, decretado a mediados de agosto por el juez encargado del caso, está justificado, según han explicado fuentes conocedoras de la resolución. El caso sigue bajo secreto de sumario.
Márquez fue detenido el pasado 11 de agosto en una gran operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los agentes llevaban dos años investigando las actividades del abogado y elíderer de la banda United Tribuns, Stefan Milojevic. En sus informes, los investigadores sostienen que ambos dirigían una organización de narcotraficantes que movía ingentes cantidades de cocaína. De hecho, ambos estarían vinculados con un alijo de 675 kilos de esta droga que fue interceptado en julio en Valencia.
Además, afirman que el abogado se encargaba de lavar los abundantes beneficios que les reportaba el tráfico de drogas a través de diversas sociedades. Con ellas, adquirían hoteles y restaurantes en Mallorca y la península, construían viviendas y compraban coches de lujo. En la primera fase de la operación, bautizada como 'Manso, Primo-Enroque Bal', fueron detenidos el propio Milojevic y otros miembros de los United Tribuns, así como el policía Faustino Nogales, exjefe de una unidad antidroga de la Policía Nacional. Nogales, siempre según las conclusiones de los investigadores, habría colaborado con la organización para darles información de las investigaciones que se llevaban a cabo contra ellos. Márquez, Milojevic y Nogales están desde entonces en prisión provisional.
Tras estos primeros arrestos, la Policía y la Guardia Civil llevaron a cabo otras actuaciones en las semanas siguientes en diversos puntos de Mallorca que se saldaron con la detención de medio centenar de personas. El juez encargado de la investigación mantiene el caso bajo secreto de sumario y los agentes siguen llevando a cabo diligencias sobre las actividades de la organización.
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
- Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
- Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto
- Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
- Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
- La AEMET rebaja la alerta en parte de Mallorca por la dana 'Alice': estas son las zonas que siguen con aviso naranja