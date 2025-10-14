Rescatan a un escalador de 30 años tras sufrir una caída de seis metros en Cala Santanyí

Un escalador de 30 años se ha precipitado este martes desde una altura de seis metros cuando se encontraba en Cala Santanyí. Como consecuencia de la caída, el hombre ha quedado malherido sin poder moverse. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una dotación de Bombers de Mallorca del parque de Felanitx y el helicóptero Milana del Cuerpo. Una vez estabilizado, la víctima ha sido evacuada en la aeronave a Son Espases para que fuera atendido por el personal sanitario.

Tras avisar a los servicios de emergencia, a través del 112, una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Felanitx se ha desplazado hasta el lugar. También se ha movilizado el helicóptero Milana del Cuerpo para atender a la víctima.

Problemas de movilidad

El fuerte impacto contra el suelo ha provocado que el afectado presentara serios problemas de movilidad. Una vez estabilizado en el lugar, el escalador ha sido trasladado en el helicóptero de Bombers de Mallorca a Son Espases, donde ha sido atendido por el personal sanitario del hospital al tomar tierra la aeronave en el helipuerto.