Muere un hombre atropellado en la autopista del aeropuerto de Palma
Palma
Una persona ha muerto tras ser atropellada cuando caminaba por la autopista del aeropuerto de Palma (MA-19).
Según la información facilitada por el SAMU 061, se trata de un hombre de unos 45 años, y el suceso tuvo lugar sobre las 23.10 horas de este lunes.
Hasta el lugar se desplazaron asistencias sanitarias que solo pudieron confirmar el fallecimiento.
