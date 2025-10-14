Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre atropellado en la autopista del aeropuerto de Palma

El suceso tuvo lugar este lunes por la noche

El suceso tuvo lugar este lunes por la noche

EP

Palma

Una persona ha muerto tras ser atropellada cuando caminaba por la autopista del aeropuerto de Palma (MA-19).

Según la información facilitada por el SAMU 061, se trata de un hombre de unos 45 años, y el suceso tuvo lugar sobre las 23.10 horas de este lunes.

Hasta el lugar se desplazaron asistencias sanitarias que solo pudieron confirmar el fallecimiento.

