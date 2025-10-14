Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en la cocina de un piso en la avenida Sant Ferran de Palma

La persona que había en el domicilio ha intentado apagarlo con una toalla pero no ha podido, y ha salido a la calle sin sufrir daño

Los Bombers de Palma, en una imagen de archivo.

Los Bombers de Palma, en una imagen de archivo. / Bombers de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Dotaciones de los Bombers de Palma han sofocado esta tarde un incendio declarado en un domicilio de la avenida Sant Ferran. El fuego ha afectado al mobiliario de la cocina y el humo ha causado daños en el resto de la vivienda, pero la persona que había allí ha podido salir a la calle sin sufrir daños.

Fuentes de los Bombers informan de que el fuego se ha declarado sobre las tres de la tarde, en la cocina de un segundo piso en el número 38 de la avenida Sant Ferran. Al parecer se ha originado en una olla que han dejado en el fuego. Cuando ha empezado el incendio la persona que había en el domicilio ha intentado apagarlo con una toalla, pero no ha podido. Las llamas se han extendido rápidamente por el mobiliario de la cocina. El morador ha salido a la calle sin sufrir daños.

Dotaciones de los Bombers de Palma han acudido al domicilio y han sofocado las llamas antes de que se extendieran. Finalmente se ha quemado la cocina, y el resto del piso ha sufrido daños por el humo.

