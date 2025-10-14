Fede Dorcaz, modelo y cantante residente en Mallorca asesinado en México: "Estoy orgullo de ser del Coll"

"Estoy orgulloso de ser del Coll", proclamaba a los cuatro vientos el modelo y cantante Fede Dorcaz a sus amigos del barrio palmesano del Coll den Rabassa durante los 14 años, que permaneció viviendo en Mallorca. Sobre las siete de la tarde hora local, del pasado jueves 9 de octubre, Federico Dorcazberro, su nombre completo, conducía su Jeep por la Colonia Ampliación David Garza de México DF. Al desviarse a los carriles laterales, dos motos con cuatro asaltantes le salieron al paso y le encañonaron con pistolas. Fede trató de seguir su camino, pero le dispararon por la ventanilla del conductor a corta distancia. Al levantar el brazo izquierdo en un movimiento reflejo para protegerse, el proyectil se fragmentó en tres, le entró por la axila, le afectó el pulmón y le causó la muerte. "Era un gran amigo, una muy buena persona y tenía unos altos valores", le ensalza su inseparable amigo Alex Vallés.

Fede Dorcaz se mudó con sus padres de Argentina a Mallorca con tan solo 13 años. Dejó su Mar del Plata natal y él y su familia se instalaron en el barrio palmesano del Coll den Rabassa. No tardó en hacerse con un grupo de amigos, donde Alex Vallés se convirtió en su mejor amigo. De hecho, tras la trágica muerte de Fede, Alex se ha encargado de realizar un crowdfunding, con la etiqueta #JUSTICIAPARAFEDE en la plataforma gofundme. Los padres de Fede, Walter y Eugenia, se desplazaron a Ciudad de México y se toparon con los elevados costes que suponía la repatriación del cadáver de su hijo a Mar del Plata. Unos gastos que no podían afrontar. Sin embargo, la respuesta del gran número de allegados, amigos y de desconocidos que seguían su carrera de modelo y músico ha surtido efecto. Hasta el momento llevan recaudados unos 18.000 euros.

Su buen amigo Alex Vallés resalta la sencillez que caracterizaba a Fede Dorcaz. "Le enorgullecía ser del Coll", subraya. "Era muy deportista. Se cuidaba mucho, no bebía y jugábamos al fútbol juntos", recuerda. Las cualidades innegables que Rede tenía como modelo salían a relucir desde bien joven. "Medía 1,90, era muy guapo, pero nunca se le subió a la cabeza", puntualiza Alex. Su proyección internacional saltó al ser contratado por una agencia de modelos en Barcelona. "El salto que dio entonces fue espectacular. Empezó a desfilar en Milán y en Los Ángeles", precisa Alex Vallés.

La proyección mundial de Fede Dorcaz en el mundo del modelaje ya era entonces incuestionable. Buena prueba de ello es que permaneció desfilando para Armani durante tres años en algunas de las mejores pasarelas del mundo. Sin embargo, las aspiraciones de Fede Dorcaz iban mucho más allá de los posados y desfiles. "Su verdadera pasión era dedicarse a la canción y siempre cantaba en mi habitación", indica Alex Vallés.

Fede Dorcaz no quiso circunscribirse a cantar en la habitación de su amigo Alex y, en 2023, decidió mudarse a Ciudad de México para probar fortuna en el mundo de la canción. Además de su físico innegable se puso a componer y el año pasado lanzó su primer álbum. "Instinto". Lanzó dos sencillos, que tuvieron una gran acogida. "No eres tú" y "Cara bonita". También se había hecho famoso en España por haber compuesto la sintonía del Chiringuito de Jugones, en La Sexta. De hecho también le rindieron un homenaje en las redes sociales al tener constancia de su asesinato en Ciudad de México.

Loas en Rolling Stone

El incontestable respaldo a la incipiente carrera musical de Fede Dorcaz le había llegado el pasado 14 de mayo. La revista Rolling Stone se había hecho eco del trabajo de Fede. "La estrella latina emergente preparada para la redefinición global del pop latino", titulaba la cabecera musical más influyente del planeta. "No puedo ser más feliz de hoy despertarse viendo este artículo en una de las revistas más importantes del mundo", celebraba Fede al verse reflejado en la publicación.

La proyección de Fede crecía en progresión geométrica desde su llegada a Ciudad de México. Además, su noviazgo con Mariana Avilés, una conocida influencer venezolana había multiplicado exponencialmente su popularidad. De hecho ambos iban a participar el próximo lunes como pareja en el programa 'Las Estrellas Bailan". El pasado lunes iba a ser su puesta de largo y la semana pasada se había dedicado en cuerpo y alma a ensayar los pasos con Mariana para que nada fallara. Fue precisamente al salir de unos ensayos, sobre las siete de la tarde, cuando conducía su Jeep y le abordaron cuatro atracadores en dos motos. "No paró ni abrió la ventanilla", puntualiza Alex. Su prometedora carrera se truncó abruptamente al descerrajarle un disparo a corta distancia, le causaron la muerte.

"Fede siempre nos decía a los amigos del Coll que cuando se hiciera un cantante famoso, nos llevaría a todos allá en un avión para que le acompañáramos en la gira. El disparo de los atracadores nos ha privado de ello. Lo menos que podemos hacer es ayudar a sus padres con un crowdfundng", sentencia Alex.