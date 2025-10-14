Doce detenidos en Mallorca en una gran operación contra la venta de prendas falsificadas

Agentes de la Policía Nacional en Mallorca han detenido a doce personas en Palma, Muro y Manacor como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial, en una operación en la que se han inspeccionado diecisiete establecimientos y se han intervenido 30.000 artículos de imitación de conocidas marcas comerciales.

La investigación se inició a raíz de la recepción de varias denuncias formuladas por los representantes legales de distintas marcas de reconocido prestigio, dirigidas contra comercios de Palma, Playa de Muro y Manacor, y que estarían almacenando, ofertando y comercializando, numerosos artículos, en especial productos textiles y de marroquinería falsificados.

Las gestiones practicadas llevaron a la identificación de los locales involucrados y a sus responsables, por lo que se procedió a organizar un dispositivo policial para inspeccionar establecimientos denunciados, así como contra otros respecto de los que se tenía conocimiento de que también almacenaban y comercializaban los productos fraudulentos.

Para una mejor coordinación, y en el marco de las acciones internacionales lideradas por la Policía Nacional en la lucha contra las falsificaciones, se solicitó la presencia de un agente especializado de Interpol, que ha permitido realizar trazabilidades internacionales respecto de empresas, mercancías y personas involucradas en la importación y distribución internacional de los productos falsificados intervenidos.

Los investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial UDEV Central-Sección de Propiedad Intelectual e Industrial, así como el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en Palma y del Grupo de Policía Judicial en Manacor localizaron los puntos de distribución de estos productos en Palma, Muro y Manacor, donde se llevaron a cabo la inspecciones.

En el operativo participaron unos cincuenta agentes, que realizaron diecisiete inspecciones en establecimientos y almacenes localizados en diferentes lugares de Palma. La intervención se saldó con 29.216 efectos intervenidos, doce detenidos y un investigado no detenido. La investigación sigue abierta y hay previstas más detenciones. Los productos intervenidos, se encontraban expuestos o almacenados y perfectamente dispuestos para su distribución y comercialización ilícita en los diferentes lugares inspeccionados.