Doce detenidos en Mallorca en una gran operación contra la venta de prendas falsificadas
Agentes de la Policía Nacional intervienen unos 30.000 artículos en diecisiete establecimientos de Palma, Muro y Manacor
Agentes de la Policía Nacional en Mallorca han detenido a doce personas en Palma, Muro y Manacor como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial, en una operación en la que se han inspeccionado diecisiete establecimientos y se han intervenido 30.000 artículos de imitación de conocidas marcas comerciales.
La investigación se inició a raíz de la recepción de varias denuncias formuladas por los representantes legales de distintas marcas de reconocido prestigio, dirigidas contra comercios de Palma, Playa de Muro y Manacor, y que estarían almacenando, ofertando y comercializando, numerosos artículos, en especial productos textiles y de marroquinería falsificados.
Las gestiones practicadas llevaron a la identificación de los locales involucrados y a sus responsables, por lo que se procedió a organizar un dispositivo policial para inspeccionar establecimientos denunciados, así como contra otros respecto de los que se tenía conocimiento de que también almacenaban y comercializaban los productos fraudulentos.
Para una mejor coordinación, y en el marco de las acciones internacionales lideradas por la Policía Nacional en la lucha contra las falsificaciones, se solicitó la presencia de un agente especializado de Interpol, que ha permitido realizar trazabilidades internacionales respecto de empresas, mercancías y personas involucradas en la importación y distribución internacional de los productos falsificados intervenidos.
Los investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial UDEV Central-Sección de Propiedad Intelectual e Industrial, así como el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en Palma y del Grupo de Policía Judicial en Manacor localizaron los puntos de distribución de estos productos en Palma, Muro y Manacor, donde se llevaron a cabo la inspecciones.
En el operativo participaron unos cincuenta agentes, que realizaron diecisiete inspecciones en establecimientos y almacenes localizados en diferentes lugares de Palma. La intervención se saldó con 29.216 efectos intervenidos, doce detenidos y un investigado no detenido. La investigación sigue abierta y hay previstas más detenciones. Los productos intervenidos, se encontraban expuestos o almacenados y perfectamente dispuestos para su distribución y comercialización ilícita en los diferentes lugares inspeccionados.
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Encuentran un cadáver descompuesto en una caseta en la finca de Son Real, en Santa Margalida
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- Un delincuente pega una paliza a un turista en el centro de Palma para quitarle un reloj de 56.000 euros