Dos detenidos con más de un kilo de drogas en el puerto de Palma
Agentes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera encontraron una bolsa con las sustancias al inspeccionar un coche que acababa de desembarcar del ferry de Valencia
Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff) aprehendieron el pasado día 30 de septiembre más de un kilo de diferentes drogas en el puerto de Palma al realizar un control rutinario de los vehículos desembarcados de un buque procedente de Valencia.
La actuación se desarrolló cuando los investigadores desviaron un turismo que estaba desembarcando de un ferry procedente de Valencia hacia la zona de control ubicada en el puerto de Palma. En ese momento se identificó a sus dos ocupantes y se inspeccionó el interior del vehículo. Como resultado se localizó una bolsa que contenía 1.184 gramos de diferentes sustancias, que tras ser analizadas mediante ‘narcotest’, resultaron ser ‘éxtasis’ (MDMA), ketamina, ‘cristal’ y ‘cocaína rosa’ (2C-B).
Por ello se procedió a la detención de los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública, que fueron puestos a disposición judicial.
