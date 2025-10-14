Detenido por herir a un hombre con una botella rota durante una discusión por un taxi en Menorca
Una pareja se enzarzó en una pelea con un grupo de jóvenes al pugnar por subirse al vehículo
La Policía Nacional de Maó, en Menorca, ha detenido a un hombre que presuntamente hiró a otro con una botella rota durante una pelea por subirse a un taxí en la zona del puerto. Otra persona implicada en la disputa sufrió lesiones por mordeduras y golpes.
Según informa la Policía Nacional, el incidente ocurrió a primera hora del pasado domingo, cuando, a la salida de un local de la zona, dos personas intentaron entrar en un taxi. Entonces se originó una discusión con otras personas próximas al lugar que decían que habían llamado ellos primero al vehículo.
Esta discusión degeneró en una pelea entre ambas partes, en la que se vieron involucradas varias personas. Uno de los participantes del grupo más numeroso agredió con un vidrio a uno de los miembros de la pareja, mientras que la otra persona recibió golpes y mordiscos.
Rápidamente, los agresores del grupo mayoritario se marcharon del lugar.
Tras aportar los testigos las características y el lugar de huida de los agresores, varias patrullas dieron batidas por las inmediaciones y localizaron a una persona en la cuesta de Ses Voltes, que coincidía plenamente con las características del agresor.
Esta persona admitió a los agentes que momentos antes había estado inmerso en una pelea y que había roto una botella para defenderse
Una vez recabada toda la información recabada en el lugar de los hechos y ante las lesiones que presentaban las víctimas, los policías nacionales detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de lesiones.
Las personas agredidas necesitaron asistencia médica y ser trasladadas a un centro hospitalario. Una presentaba hematomas y lesiones por mordiscos y la otra un corte en el cuello.
