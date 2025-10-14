Condenado a año y medio de prisión por incendiar contenedores y un coche en El Vivero

Un juzgado de Vía Alemania ha condenado a un hombre de 61 años a un año y medio de prisión por prender fuego a varios contenedores y a un coche en el barrio palmesano de El Vivero. El fuego también afectó a un coche y a la fachada de una vivienda cercana. El acusado también ha tenido que indemnizar a Emaya con 2.202 euros por los daños en los depósitos.

Los hechos que se han juzgado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Palma tuvieron lugar sobre las cuatro menos diez de la madrugada del 26 de julio del año pasado en la calle Credit Balear y la calle Mestre Perosi del barrio palmesano de El Vivero. El incendiario utilizó un líquido inflamable para prender fuego a varios depósitos.

Las llamas alcanzaron grandes dimensiones y afectaron también a la fachada de un edificio situado en el número 24 de la calle Mestre Perosi. El fuego también causó graves daños a un coche estacionado en las proximidades de los depósitos de residuos. Por fortuna la deflagración no puso en peligro la vida de las personas.

Investigación

Tras este incendio claramente intencionado, investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. Fruto de estas pesquisas, los agentes detuvieron a este individuo ocho días después por un presunto delito de daños por incendio.

Antes del juicio, la abogada del procesado y el fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad. A raíz de este pacto, el representante del ministerio público ha accedido a rebajar su petición de cárcel de dos años y medio a un año y medio de prisión.