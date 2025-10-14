Una colilla mal apagada provocó el incendio de contenedores de la plaza Madrid, en Palma
La Policía Nacional concluye la investigación sobre el fuego que arrasó tres depósitos e identifica al responsable de la negligencia
La Policía Nacional ha finalizado la investigación sobre el incendio que en la madrugada del pasado viernes destruyó tres contenedores en las proximidades de la plaza Madrid, en Palma, y ha concluido que se trató de una negligencia. Los investigadores han identificado a un hombre que tiró una colilla encendida al suelo, que prendió unos papeles y el fuego se extendió a los depósitos de basura. El responsable de la negligencia tendra que responder civilmente de los daños causados.
El incendio ocurrió en la madrugada del pasado viernes en una batería de contenedores ubicada en la esquina de la calle Francesc Martí i Mora con la plaza Madrid de Palma. Las llamas alcanzaron grandes proporciones y no causaron daños mayores gracias a que una patrulla de la Policía Local que llegó en primer lugar apartó otros depósitos y evitó que el fuego se extendiera a los coches estacionados en las inmediaciones.Finalmente quedaron destruidos dos contenedores de basura y otro de ropa.
El Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrió una investigación y pudo confirmar que el fuego no había sido intencionado, sino que fue consecuencia de una imprudencia. Los agentes descubrieron que un hombre había estado fumando en la calle y había tirado una colilla encendida al suelo, junto a los contenedores. La colilla prendió unos papeles y las llamas se extendieron a los depósitos de basura. Desde la Policía informande que este hombre ha sido plenamente identificado y deberá responder civilmente por los daños causados.
La Policía Nacional recuerda que la mayoría de los incendios se producen por negligencias e insisten en la necesidad de extremar las precauciones cuando se apaga una colilla.
LPolicía Nacional investiga siempre todos los incendios que se producen para determinar si han sido intencionados o no, y en caso afirmativo, identificar a los responsables.
