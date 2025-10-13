El yate capturado en Ibiza con más de 500 kilos de cocaína intentó embestir a la patrullera de la Guardia Civil

El yate que fue capturado el pasado sábado por la Guardia Civil en la Platja den Bossa, en Ibiza, transportaba un alijo de 521 kilos de cocaína, lo que supone una de las mayores interceptaciones de esta droga de los últimos años. La embarcación de los narcos intentó embestir a la patrullera de la Benemérita que la seguía y acabó embarrancando en la playa. La Benemérita está tras la pista de los tripulantes, que escaparon a la carrera, como adelantó Diario de Mallorca.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del pasado sábado en Ibiza. Según informa la Guardia Civil, una de sus patrullas divisó desde tierra, a la altura de es Porroig una embarcación sospechosa, por lo que alertó al Servicio Marítimo. Una patrullera de la Guardia Civil se dirigió a la zona, pero los tripulantes del yate trataron de embestirles y luego se dirigieron hacia la Platja den Bossa. Encallaron la embarcación en la arena, saltaron a tierra y se escaparon corriendo.

La bodega del barco, repleta de fardos de cocaína. / Guardia Civil

Cuando los guardias civiles inspeccionaron la lancha encontraron en su interior 21 fardos de cocaína, que una vez pesada arrojó un total de 521 kilos, lo que supone una de las mayores interceptaciones de esta droga de los últimos años. La Guardia Civil sigue con las investigaciones para arrestar a los tripulantes de la embarcación y a los responsables del alijo.