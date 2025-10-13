Juicio a dos ancianos por abusos sexuales a una niña de cinco años

Dos hombres de 72 y 80 años serán juzgados hoy en la Audiencia Provincial de Palma por abusar sexualmente de una niña que tenía cinco años cuando ocurrieron los hechos en la zona de Inca. La fiscalía solicita para uno de ellos una pena de doce años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado, mientras que el segundo se enfrenta a una condena de diez años, ya que los abusos solo habrían ocurrido una vez.

Según el escrito de acusación del fiscal, los dos hombres se habrían aprovechado de la relación de amistad que mantenían con la abuela de la víctima, que tenía cinco años. El primero de ellos, que tiene 72 años en la actualidad, acudía frecuentemente al domicilio de la mujer y, cuando se quedaba a solas con la niña la sometía a tocamientos en los genitales, una acción que habría repetido varias veces. El segundo, de 80 años, la habría llevado a una finca de su propiedad con la excusa de enseñarle unos caballos y una vez allí la habría besado y sometido a tocamientos.

La Fiscalía solicita para el primero doce años de cárcel y otros diez para el segundo. El juicio se celebrará hoy en la Audiencia Provincial de Palma.