Investigado un conductor sin puntos en el carné por huir tras chocar con un bus en Palma

La Policía Local de Palma investiga a un ciudadano chileno de 35 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir con pérdida total de puntos del permiso y darse a la fuga tras chocar con un autobús de la EMT en Son Ferriol, un accidente en el que resultaron heridos dos pasajeros del vehículo colectivo, entre ellos un niño de dos años.

El accidente ocurrió en la tarde del 19 de septiembre en Son Ferriol. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) acudió al lugar, donde un turismo había colisionado contra un autobús de la EMT. El conductor del coche había abandonado el lugar, dejando el vehículo accidentado. En el interior del autobús una mujer y un niño de dos años resultaron heridos leves.

La conductora del autobús facilitó una descripción del fugado. Minutos después, se presentaron en el lugar los padres del presunto autor, quienes intentaron autoinculparse por separado. Ante las contradicciones, acabaron facilitando la identidad de su hijo.

El coche siniestrado, tras la colisión con el autobús. / Policía Local de Palma

omo parte de la investigación, se visionaron las cámaras del interior del autobús, donde se podía ver al conductor del turismo. Tras comprobar en las bases de datos que el hombre tenía el permiso de conducir sin vigencia por pérdida total de puntos, fue citado a dependencias policiales, pero no se presentó.

La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado, que se remitió a la autoridad judicial el día 7 de octubre.