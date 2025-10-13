Investigada en Palma por denunciar el robo de un remolque que había sido retirado por abandono

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra una mujer española de 45 años por denunciar en falso en robo de un remolque que contenía una atracción de feria que, según dijo, estaba valorada en 30.000 euros. Los investigadores descubrieron que el vehículo no había sido sustraído, sino retirado por la grúa municipal porque estaba en estado de abandono.

La investigación, llevada a cabo por la Sala de Atestados, se inició el 18 de septiembre a raíz de la denuncia presentada por una muje por el hurto de un remolque que contenía una atracción de feria, y que había estacionado el 14 de septiembre en el Camí Vell de Bunyola. Segun manifestó, el vehículo contenía un "toro mecánico", valorado en 30.000 euros.

Las gestiones llevadas a cabo por el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) revelaron que el remolque no había sido robado. En realidad había sido retirado por el servicio municipal de grúa el 12 de septiembre por ser considerado un residuo sólido urbano, ya que se encontraba en un evidente estado de abandono.

La denunciante fue citada en las dependencias policiales y entró en contradicciones. Dijo entonces que no lo había estacionado ella, sino que solo lo había visto en esa fecha. Tras ser informada de las pruebas que apuntaban a una posible simulación de delito, solicitó dejar la denuncia sin efecto y se comprometió a abonar los gastos de la retirada. Una vez finalizadas las diligencias, el atestado fue remitido al juzgado.