El hombre hallado muerto en Son Bauló falleció hace nueve meses de causas naturales

El hombre hallado muerto ayer en Son Bauló, en Santa Margalida, falleció hace unos nueve meses por causas naturales, según ha determinado la autopsia. Los médicos forenses no han encontrado signos de violencia en el cadáver de la víctima, de unos 65 años y que al parecer sufría síndrome de Diógenes.

Fueron unos senderistas quienes encontraron el cuerpo el domingo por la tarde en una caseta abandonada y alertaron al 112. Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Margalida. El hallazgo fue comunicado al juzgado de guardia de Inca y un médico forense se desplazó al lugar para examinar el cadáver. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, tapado con unas mantas o un saco de dormir, y en la caseta había una considerable cantidad de desperdicios.

En el examen realizado in situ no se encontraron signos de violencia. La Policía Judicial de la Guardia Civil asumió la investigación y especialistas del Servicio de Criminalística del instituto armado recabaron diversas evidencias.

La autopsia practicada esta mañana en el Instituto de Medicina Legal de Palma ha confirmado que el hombre habría fallecido por causas naturales y ha permitido descartar la intervención de otras personas en su muerte. Los forenses estiman que el fallecimiento se produjo hace unos nueve meses, según han informado fuentes de la investigación.