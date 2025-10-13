El hombre hallado muerto en Son Bauló falleció hace nueve meses de causas naturales
Los forenses no han encontrado signos de violencia en el cadáver de la víctima, de unos 65 años
El hombre hallado muerto ayer en Son Bauló, en Santa Margalida, falleció hace unos nueve meses por causas naturales, según ha determinado la autopsia. Los médicos forenses no han encontrado signos de violencia en el cadáver de la víctima, de unos 65 años y que al parecer sufría síndrome de Diógenes.
Fueron unos senderistas quienes encontraron el cuerpo el domingo por la tarde en una caseta abandonada y alertaron al 112. Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Margalida. El hallazgo fue comunicado al juzgado de guardia de Inca y un médico forense se desplazó al lugar para examinar el cadáver. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, tapado con unas mantas o un saco de dormir, y en la caseta había una considerable cantidad de desperdicios.
En el examen realizado in situ no se encontraron signos de violencia. La Policía Judicial de la Guardia Civil asumió la investigación y especialistas del Servicio de Criminalística del instituto armado recabaron diversas evidencias.
La autopsia practicada esta mañana en el Instituto de Medicina Legal de Palma ha confirmado que el hombre habría fallecido por causas naturales y ha permitido descartar la intervención de otras personas en su muerte. Los forenses estiman que el fallecimiento se produjo hace unos nueve meses, según han informado fuentes de la investigación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias
- Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo