Encuentran un cadáver descompuesto en una caseta en la finca de Son Real, en Santa Margalida

Un grupo de excursionistas encontraron ayer por la tarde un cadáver en avanzado estado de descomposición en el interior de una caseta en la finca de Son Real, en el municipio de Santa Margalida. De los primeros exámenes se deduce que la persona habría fallecido hace meses. El cuerpo no presentaba señales de violencia aunque este extremo tendrá que ser confirmado con la autopsia.

El macabro hallazgo se produjo ayer a primera hora de la tarde, cuando unos excursionistas que daban un paseo por la finca pública de Son Real, en Santa Margalida, se asomaron a una caseta abandonada y encontraron en su interior un cadáver. Al parecer el cuerpo estaba tapado con unas mantas o un saco de dormir, y parecía haber fallecido mientras dormía.

Los testigos dieron aviso de inmediato al 112 y poco después acudieron al lugar patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, que asumió la investigación. Los agentes realizaron una inspección ocular antes de que se procediera al levantamiento del cadáver. De este primer examen se desprende que la víctima llevaba mucho tiempo fallecido, probablemente meses. Los agentes no encontraron en esta inspección señales de violencia, si bien este extremo tendrá que ser confirmado con la práctica de la autopsia, que se le llevará a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Palma.