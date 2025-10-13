Desalojan una casa de s'Arenal de Llucmajor por el derrumbe del tejado
La Policía Local ha precintado el inmueble a la espera de que sea revisado por los técnicos municipales
Una casa de s'Arenal de Llucmajor ha sido desalojada este mediodía tras el derrumbe de parte del tejado. La Policía Local ha precintado todo el inmueble, incluido el bar que hay en la planta baja, para evitar riesgos hasta que sea revisado por los técnicos municipales. En el siniestro no se han producido daños personales.
El derrumbe se ha producido este mediodía, sobre la una y media, una parte del tejado de una casa de pueblo, formada por planta baja y un piso, se ha venido abajo. Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de la Policía Local de Llucmajor y los Bombers de Mallorca, que han desalojado a las dos personas que residen en la vivienda y el bar s'Estació, que está en la planta baja.
El inmueble ha quedado precintado para evitar accidentes hasta que sea revisado por los técnicos municipales.
