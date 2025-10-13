Un delincuente pega una paliza a un turista en el centro de Palma para quitarle un reloj de 56.000 euros

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el jueves por la mañana en el aeropuerto de Barcelona a un delincuente marroquí que la noche anterior había robado un reloj valorado en 56.000 euros a un turista en la plaza de la Reina, en el centro de Palma. El ladrón atacó a la víctima en plena calle el miércoles por la noche. Le propinó patadas y puñetazos hasta que consiguió arrebatarle el reloj y a la mañana siguiente tomó el primer vuelo a Barcelona. Cuando fue interceptado en el aeropuerto no llevaba nada encima, pero los agentes encontraron el reloj robado escondido bajo su asiento en el avión.

Agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional de Palma llevaron a cabo la investigación del robo con violencia ocurrido el pasado el miércoles sobre las once de la noche en las proximidades de la plaza de la Reina de Palma, cuando una pareja de turistas fue abordada por un individuo con la intención de sustraer un reloj de alta gama que portaba el varón.

En la denuncia la víctima explicó que estaba paseando junto a su compañera cuando fue atacado por la espalda por un joven que le agarró la mano e intentó arrebatarle el reloj que llevaba en la muñeca. El hombre se resistió y el joven le propinó puñetazos en la espalda y en la cara. La víctima cayó al suelo y entonces recibió varias patadas en el pecho y la espalda.

En un intento por retener a su agresor, el turista le agarró fuertemente por la ropa y por una mochila que portaba colgada, si bien finalmente el ladrón se zafó y huyó a la carrera con el reloj sustraído, valorado en más de 56.000 euros, dejando atrás su mochila

Tras atender al varón por las heridas que presentaba, la pareja se trasladó hasta dependencias de la Policía Nacional, donde interpuso la correspondiente denuncia, el turista entregó la mochila del presunto autor y en su interior fue localizado un teléfono móvil.

Los agentes de la Oficina de Denuncias de la Comisaría Centro de la Policía Nacional realizaron las primeras gestiones, identificaron al sospechoso y comprobaron se disponía a abandonar Palma en el primer vuelo de la mañana a Barcelona.

Los agentes establecieron un dispositivo para localizar y detener al individuo, pero comprobaron que había embarcado ya en el vuelo a Barcelona, solo equipaje de mano, en un intento de escapar de la Policia con el reloj.

Detenido en Barcelona

Cuando el avión aterrizó en Barcelona, la Policía le estaba esperando. El Grupo de Policía Judicial del aeropuerto Josép Tarradellas, Barcelona-El Prat, había sido alertado por el Grupo de Atracos de Palma sobre las gestiones realizadas que permitieron la plena identificación del presunto autor, así como la obtención de indicios y pruebas que lo incriminaban. Ante la inminente llegada del vuelo a Barcelona, se estableció un dispositivo para su localización, identificación y detención.

Los agentes de la Policía Nacional establecieron un control de pasajeros y localizaron al presunto autor. El hombre no portaba entre sus pertenencias el reloj sustraído, por lo que los agentes presumieron que lo había escondido en el interior de la aeronave. Los policías accedieron al interior del avión y examinaron el asiento que había ocupado el sospechoso . Allí encontraron el reloj, oculto en los bajos del asiento, y lo intervinieron para su entrega a su legítimo propietario.

Durante la inspección de la mochila del sospechoso encontraron cinco gorras diferenes, supuestamente utilizadas, en diferentes momentos, con el fin de evitar ser identificado al cometer el delito, y un spray de defensa personal, presumiblemente para facilitar la huida en caso de resistencia.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia, y pasó a disposición judicial en Barcelona.