Condenados dos ancianos por abusos sexuales a una niña de cinco años en Mallorca

Dos ancianos de 71 y 80 años han sido condenados por abusar sexualmente de una niña de cinco años en Mallorca. Los dos procesados han reconocido en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que sometieron a la menor a diversas prácticas sexuales, por separado pero en las mismas fechas. Uno de ellos ha acatado una condena de cinco años y medio de cárcel y el otro se ha conformado con dos años de prisión. Ambos habían consignado ya 10.000 y 13.000 euros para indemnizar a la víctima, por lo que se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño.

Uno de los encausados ha admitido ante el tribunal que cometió los abusos sexuales entre 2012 y 2015. En aquellas fechas el hombre mantenía una relación de pareja con la abuela de la menor. Aprovechó que acudía con frecuencia a su domicilio y que, por la relación de confianza, se quedaba a solas con la niña para someterla a tocamientos de manera continuada. Cuando la pequeña le pedía que parase, le decía que se callara.

Este hombre, que tiene ahora 71 años, fue acusado de un delito de abuso sexual con acceso carnal y la Fiscalía pedía para él una pena de 12 años de prisión. Antes de la vista oral ha consignado 13.000 euros para indemnizar a la perjudicada, y su abogada, la letrada de la acusación particular -ejercida por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)- y la fiscal han cerrado un acuerdo de conformidad. El acusado ha reconocido los abusos ante el tribunal y ha aceptado cinco años y medio de prisión. Deberá abonar otros 7.000 euros a la víctima y tiene prohibido acercarse o comunicarse con ella durante dos décadas. Su abogada ha anunciado que solicitará la suspensión de la pena de cárcel debido a su estado de salud. La sala le ha pedido que aporte documentación sobre estas circunstancias.

El otro encausado, de 80 años, también ha confesado en el juicio. El hombre ha reconocido que durante los años 2012 y 2013, aprovechando su relación de "íntimo amigo" con la abuela de la niña, la llevó a una finca de su propiedad con la excusa de enseñarle unos caballos que tenía. Así, cuando se quedó a solas con ella, la tumbó en la parte trasera de su vehículo y abusó sexualmente de ella. La Fiscalía pedía para él una condena de 10 años de prisión, pero tras el acuerdo entre las partes la pena ha quedado fijada en dos años al apreciar una atenuante de reparación del daño porque ha consignado 10.000 euros para indemnizar a la menor.