Aparece un cadáver muy descompuesto en la playa de Cala Murada, en Manacor
El cadáver podría llevar varias semanas en el mar e investigan si podría proceder de una patera rescatada a mediados de agosto
Un cadáver en avanzado estado de descomposición ha aparecido esta mañana flotando en el mar frente a la playa de Cala Murada, en Manacor. La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de aclarar su procedencia y las causas de la muerte. Al parecer el cuerpo llevaba mucho tiempo en el agua y no se descarta que fuera uno de los ocupantes desaparecidos de una patera que fue rescatada en la zona a mediados de agosto.
El cadáver ha sido descubierto sobre las once de la mañana por uno de los socorristas de la playa de Cala Murada, en el municipio de Manacor. El cuerpo estaba flotando a poca distancia de la playa. Tras ser trasladado a la arena ha sido inspeccionado por agentes de la Policía Nacional y una comisión judicial. De este primer examen se deduce que la víctima llevaba mucho tiempo en el agua, probablemente semanas o incluso meses, ya que estaba muy deteriorado. Esta circunstancia impedirá tomarle huellas digitales, por lo que solo podrá ser identificado a través de muestras de adn.
A falta de la conclusión de la investigacion, las sospechas apuntaban a que podría ser una de las personas que se lanzaron al mar de una patera que fue rescatada en la zona el pasado 20 de agosto a unas tres millas de Portocolom, en Felanitx. En la embarcación, que llevaba seis días a la deriva, viajaban 22 personas, pero tres de ellas desaparecieron al tratar de llegar a nado a la costa. A bordo había una persona fallecida, cuatro heridos de gravedad y otras quince personas en estado leve.
