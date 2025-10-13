Los 600 kilos de cocaína en Ibiza, uno de los mayores alijos de la década

Los 600 kilos de cocaína que, según fuentes oficiosas, pesaría el alijo intervenido esta semana por la Guardia Civil en un barco encallado en Platja den Bossa, en Ibiza, constituyen una de las mayores intervenciones de esta droga capturada en Balears en los últimos años, solo superada por los 675 kilos que se aprehendieron el pasado mes de julio en un barco que navegaba entre Ibizay Valencia.

La captura de la droga se produjo el pasado viernes, cuando una embarcación de la Guardia Civil salió en persecución de un yate sospechoso en aguas del sur de Ibiza.

La embarcación de la Guardia Civil acosó a la nave sospechosa, un yate con el casco de un llamativo color rojo, hasta que sus tripulantes se dirigieron a la Platja den Bossa. La nave sospechosa embarrancó en la playa y antes de que se detuviera sus cuatro tripulantes saltaron a tierra y se dieron a la fuga a la carrera. Poco después llegaba a la playa la lancha de la Guardia Civil, cuyos agentes se hicieron cargo de la droga. En total había 21 fardos de cocaína. Fuentes no oficiales de la Guardia Civil apuntaban que el alijo alcanzaría los 600 kilos, lo que supondría una de las mayores intervenciones de esta droga realizadas en Balears en los últimos años .

La huida de los narcos fue presenciada por numerosos paseantes y vecinos de Platja den Bossa, que llegaron a grabar en vídeo el momento en el que el yate embarranca. En las imágenes se aprecia cómo los tripulantes, completamente empapados, llegan a la playa y tratan de escapar tierra adentro. Algunos de los testigos se preguntaban: «¿Qué ha pasado? Habrán robado el barco».

Los agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo del alijo y del yate sospechoso y emprendieron la búsqueda de los sospechosos huidos. Aunque la Benemérita no ha facilitado información oficial sobre la captura de la droga, los primeros informes apuntan a que la droga intervenida alcanzaría los 600 kilos, por lo que podría alcanzar un valor de 36 millones de euros en el mercado negro.

Al parecer la intervención es fruto de una larga investigación sobre una red de narcotraficantes asentada en Ibiza que utilizarían la isla como base para trasladar posteriormente la droga a la península.