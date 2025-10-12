La Guardia Civil captura un gran cargamento de cocaína tras una persecución a un yate
Una patrullera siguió al yate cuando intentó evadirse y lo hizo encallar en un punto de la costa
La Guardia Civil capturó un gran alijo de cocaína tras perseguir un yate hasta hacerlo embarrancar en la costa de Eivissa. Los más de veinte fardos de cocaína que transportaba la embarcación todavía están pendientes de ser pesados, aunque cálculos aproximados apuntan a que podrían suponer varios cientos de kilos.
La intervención se produjo ayer, cuando una patrullera de la Guardia Civil detectó un yate sospechoso en aguas de Eivissa.La embarcación intentó evadirse pero acabó encallando en la costa. Los guardias civiles encontraron en su interior una veintena de fardos de cocaína, que estaban pendientes de ser pesados con precisión, pero que podrían ser una de las mayores intervenciones de esta droga en los últimos meses.
La investigación continua abierta.
