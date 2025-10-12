Las fuertes lluvias provocan una decena de inundaciones en Palma
Los Bombers han tenido que realizar achiques en una decena de inmuebles, sobre todo parkings subterráneos donde se ha acumulado el agua
El fuerte aguacero que ha descargado sobre Palma entre las once de la mañana y las doce del mediodía ha provocado inundaciones en una decena de edificios, sobre todo aparcamientos subterráneos, sin que por ahora se hayan registrado daños personales.
Según informan los Bombers de Palma, al mediodía han empezado a recibir avisos, sobre todo por inundaciones en aparcamientos subterráneos de edificios donde se había acumulado mucha agua. Los incidentes estaban repartidos por toda la ciudad, salvo en la zona de s'Arenal, donde al parecer no ha llovido con tanta fuerza.
A la una y media de la tarde los Bomberos tenían contabilizados una decena de incidentes, en lugares como Son Dameto, Son Gotleu o el centro de Palma. Se trataba en todos los casos de sótanos donde los desagües no habían podido asumir el agua caída en tan poco tiempo y se han producido inundaciones. Los efectivos de emergencia están trabajando con bombas de achique para extraer el agua acumulada.
Problemas de tráfico
Las intensas lluvias han ocasionado también problemas de tráfico, en especial en el Paseo Marítimo, donde los vehículos tenían dificultades para circular por los grandes charcos que se han formado.
La Agencia Estatal de Meteorología mantendrá activada la alerta naranja hasta las 18:00 horas en la Serra y el sur de Mallorca.
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Asesinan a tiros en México a Fede Dorcaz, el cantante y modelo que vivió en Mallorca
- El regreso del Bar Sion: lo de siempre, como nunca
- Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única