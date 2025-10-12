Las fuertes lluvias provocan una decena de inundaciones en Palma

El fuerte aguacero que ha descargado sobre Palma entre las once de la mañana y las doce del mediodía ha provocado inundaciones en una decena de edificios, sobre todo aparcamientos subterráneos, sin que por ahora se hayan registrado daños personales.

Según informan los Bombers de Palma, al mediodía han empezado a recibir avisos, sobre todo por inundaciones en aparcamientos subterráneos de edificios donde se había acumulado mucha agua. Los incidentes estaban repartidos por toda la ciudad, salvo en la zona de s'Arenal, donde al parecer no ha llovido con tanta fuerza.

A la una y media de la tarde los Bomberos tenían contabilizados una decena de incidentes, en lugares como Son Dameto, Son Gotleu o el centro de Palma. Se trataba en todos los casos de sótanos donde los desagües no habían podido asumir el agua caída en tan poco tiempo y se han producido inundaciones. Los efectivos de emergencia están trabajando con bombas de achique para extraer el agua acumulada.

Problemas de tráfico

Las intensas lluvias han ocasionado también problemas de tráfico, en especial en el Paseo Marítimo, donde los vehículos tenían dificultades para circular por los grandes charcos que se han formado.

La Agencia Estatal de Meteorología mantendrá activada la alerta naranja hasta las 18:00 horas en la Serra y el sur de Mallorca.