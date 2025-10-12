Derrumbe sin víctimas de una casa en Inca

Una casa de pueblo, formada por planta baja y dos pisos superiores, se ha derrumbado esta madrugada en la calle del Teatre, en Inca. El inmueble estaba deshabitado, por lo que no se han registrado años personales, aunque dos familias del edificio contiguo han tenido que ser desalojadas por riesgo de nuevos desprendimientos.

Según informan los Bombers de Mallorca, el derrumbe se ha producido esta noche en una casa de pueblo formada por planta baja y dos pisos superiores en la calle del Teatre, que estaba deshabitada. El tejado se ha desplomado y ha provocado importantes daños en la pared medianera con el inmueble contiguo. Parte de los cascotes han caído a la calle y el resto en el interior del inmueble.

Los bomberos inspeccionan la casa derrumbada. / Bombers de Mallorca

Al lugar se han desplazado con urgencia dotaciones de los Bombers de Mallorca, la Policía Local y la Guardia Civil. Los organismos de emergencia han cortado la calle para evitar accidentes. Los técnicos han comprobado que el edificio de al lado había sufrido graves desperfectos, ya que la pared medianera presentaba grandes agujeros y la viga maestra había quedado sin apoyo, por lo que se ha optado por desalojar a las dos familias que residen allí.