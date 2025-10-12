Así fue la captura del gran alijo de cocaína en Ibiza

Un yate con el casco pintado de un llamativo color rojo se acerca a toda velocidad a la Platja den Bossa, en Ibiza. Tras embarrancar en la arena los cuatro tripulantes saltan al agua. Todos echan a correr, totalmente empapados. Poco después llega una embarcación de la Guardia Civil. Y todo ante la mirada de numerosos testigos que presencian la persecución. Es el momento en el que la Guardia Civil capturó esta semana un gran alijo de cocaína, de más de veinte fardos con un peso de unos 600 kilos.

Uno de los testigos llegó a grabar en vídeo la parte final de la persecución. Una lancha de la Guardia Civil había salido en persecución del yate, del que se sospechaba que transportaba una importante cantidad de droga. La embarcación de la Benemérita cerró el paso de la nave sospechosa, que tuvo que dirigirse a tierra. Ante la imposibilidad de huir los tripulantes optaron por dirigirse a tierra. Encallaron el yate en la arena y saltaron a la playa. En el vídeo se aprecia que se trata de cuatro personas. Antes incluso de que el barco se detenga saltan a tierra desde la proa, varios pierden el equilibrio y se dan un buen chapuzón. Todos, completamente empapados, echan a correr tierra adentro, ante la mirada atónita de los paseantes y vecinos de la zona.

Una lancha de la Guardia Civil, junto al yate que transportaba la droga, tras embarrancar en Ibiza. / DM / DM

Pocos segundos después aparece en el vídeo la lancha de la Guardia Civil que perseguía a los soschososo. Algunos de los testigos se preguntan: "¿Qué ha pasado? Habrán robado el barco".

No, no habían robado el barco, sino que transportaba uno de los mayores alijos de cocaína de los últimos meses. Los agentes de la Guardia Civil encontraron a bordo del yate 21 fardos de cocaína, con un peso total que, según las primeras estimaciones, rondaría los 600 kilos. La Guardia Civil no ha facilitado informacion oficial sobre el alijo porque la operación sigue abierta y siguen pendientes de la detención de los sospechosos.