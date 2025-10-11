Michele B. supuesto sicario contratado en Mallorca para asesinar a un empresario alemán: "Me pagaron 5.000 euros por matar a un hombre en Colonia"

"Me pagaron 5.000 euros por matar a un hombre, un empresario amigo mío, en Alemania. Luego me dijeron que me pagarían otros 50.000 euros más". Con estas palabras el cocinero italiano Michele B. relata como una mujer polaca le ofreció esta suma en Mallorca para que supuestamente matara a un empresario alemán en Colonia. La hija de esta y esposa de la víctima habría urdido, presuntamente, este crimen. Tras su detención por la Policía germana, ingresó en prisión hace dos semanas. Mientras que su madre Beata. De 61 años, fue arrestada en Mallorca esta semana en Mallorca por su presunta implicación en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada por las autoridades alemanas. Tras comparecer por videoconferencia ante la Audiencia Nacional, la supuesta contratista del asesino a sueldo quedó en libertad con cargos con la prohibición de salir de la isla.

Esta conspiración para un asesinato se remonta a hace unos tres meses en Mallorca. La esposa y la suegra de la víctima con varias amigas fueron a comer a un restaurante italiano en la urbanización sa Torre de Llucmajor. En este establecimiento solía ir a comer la víctima, un empresario alemán con un negocio de suministro de energía solar en Colonia. Este era un buen amigo de uno de los socios de dicho local. A este precisamente le hicieron la propuesta para perpetrar el crimen.

"En primer lugar, me preguntaron si conocía a alguien para romper las piernas del marido de una de ellas". Se trataba de Katarzyna B., una joven alemana de origen polaco casada con un empresario alemán. Al no hallar respuesta, estas no decayeron y prosiguieron con su empeño en buscar a alguien para que perpetrara este asesinato. "La segunda vez me dijeron lo mismo", asegura Michele. Entonces ya les indicó que no conocía a nadie. Si embargo a la tercera vez fueron más expeditivas. "O romperle las piernas o matarlo", le indicaron. "Se piensan que porque soy italiano soy de la mafia", afirma.

Finalmente, el cocinero y uno de los socios del restaurante de sa Torre simuló acceder a sus pretensiones. "Sí, conozco a uno", respondió falsamente el restaurador. La suegra de la víctima le conminó entonces a que actuara con celeridad, "Es urgente, ¿qué te falta?", le espetó esta mujer. De acuerdo con su versión, el supuesto asesino a sueldo les reclamó una suma inicial de 1.000 euros más otros 4.000 con lo que la suma ascendía 5.000 euros por contratar un sicario, más otros 50.000 cuando el macabro encargo estuviera ejecutado.

Las contratistas del sicario no contaron con que este no tardaría en contarle lo ocurrido a su potencial víctima. "Cuando se lo dije al marido de Kascha (Katarzyna, la esposa), se quedó en shock", asegura. La víctima reside en Colonia, donde tiene su empresa de paneles y energía solar. También cuenta con una segunda residencia en la localidad mallorquina de Maioris.

Grabación de audio

Cuando el cocinero viajó a Alemania denunció las supuestas intenciones asesinas de madre e hija hacia su yerno y esposo, respectivamente. Investigadores de la Kriminal Polizei de Colonia se encargaron del caso. La grabación de audio que este restaurador aportó, a la que ha tenido acceso DIARIO de MALLORCA, fue una prueba fundamental para la detención de la joven esposa de la víctima y de la madre de esta. Luego las autoridades alemanas cursaron la OEDE para el arresto de la suegra en Mallorca. Tras comparecer por videoconferencia ante la Audiencia Nacional, quedó en libertad con cargos, con la prohibición de abandonar la isla como media cautelar.

Por su parte, la Fiscalía de Colonia ha informado en un comunicado que investiga a dos sospechosas por intento de asesinato. El Ministerio Público de esta ciudad de Westfalia precisa que "ambas están acusadas de intentar persuadir a una tercera persona residente en Mallorca para que intentara matar al marido" de una de ellas. Este supuesto sicario "no tenía intención de ejecutar la orden", precisa. La esposa de la víctima fue detenida en la ciudad alemana, donde ingresó en prisión provisional, mientras que su madre fue arrestada en la isla.