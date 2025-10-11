Un menor de 14 años que circulaba en moto sin permiso sufre un accidente tras intentar un robo en Palma

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado penal contra un chico de 14 años que presuntamente sufrió un accidente de moto cuando trataba de huir tras ser sorprendido cometiendo un robo y se escapó junto a un cómplice dejando el vehículo abandonado. El menor se presentó posteriormente en el cuartel de Sant Ferran junto a sus padres, a los que habia confesado que se había llevado el ciclomotor de la familia sin su permiso. Los agentes comprobaron que carecía de carné, por lo que ha quedado investigado por un delito contra la seguridad vial.

La intervención, llevada a cabo por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), comenzó la noche del 7 de octubre en la calle Jeroni de Berard. Un testigo alertó a la policía de que dos jóvenes habían intentado sustraer su ciclomotor y, al ser descubiertos, huyeron en otro ciclomotor con el que acabaron sufriendo un accidente al chocar con tres vehículos estacionados. A la llegada de los agentes, encontraron el vehículo accidentado, pero los sospechosos se habían escapado a pie.

Horas más tarde se presentaron voluntariamente en dependencias policiales los padres de un menor de 14 años, manifestando que su hijo les había confesado que había cogido el ciclomotor familiar sin permiso y había tenido el accidente.

Según la reconstrucción de los hechos, el menor perdió el control del vehículo cuando su acompañante intentó subirse en marcha, colisionando contra tres turismos que se encontraban estacionados.

El menor fue informado de su condición de investigado no detenido. El ciclomotor fue retirado al depósito municipal de la Riera, ya que carecía del seguro obligatorio, hecho por el que fue denunciado el titular.

La Sala de Atestados remitió el correspondiente atestado a la Fiscalía de Menores.