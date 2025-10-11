Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo

Una decena de plantas bajas y varios locales comerciales de Porto Cristo, en la salida hacia Son Servera, han sufrido inundaciones esta tarde a consecuencia de un fuerte aguacero. La zona carece de alcantarillado y los desagües no han dado abasto, por lo que en algunas calles se ha acumulado hasta cuarenta centímetros de agua. Los Bombers de Mallorca están realizando achiques en la zona. Uno de los afectados, José Díaz, propietario del bar Manhattan, se queja de que "cada vez que llueve un poco fuerte tenemos el mismo problema, este barrio está muy mal".

La lluvía ha caído con fuerza esta tarde en la zona del Llevant. En Manacor habían recogido hasta las seis de la tarde 48 litros por metro cuadrado. Pero el problema se ha concentrado en Porto Cristo, en la salida hacia Son Servera. Según explica un vecino, esta zona está en una bajada y recoge el agua que se acumula en otras calles. Aquí se acumula y los desagües no dan abasto. Sobre las cinco y media de la tarde ha caído un fuerte aguacero en apenas veinte minutos, pero ha dejado todas las calles inundadas y el agua ha entrado con fuerza en los locales comerciales y en una decena de planas bajas.

"Esto nos pasa cuatro o cinco veces al año", explicaba un vecino, "y el Ayuntamiento no hace nada por solucionarlo. La Policía incluso deja unas barreras a los vecinos para que sean ellos mismos los que las coloquen y corten las calles cuando de inunda, para evitar que las olas que provocan los coches al pasar hagan que les entre agua en sus casas".

Otro afectado, José Díaz, dueño del bar Manhattan, cuenta que cuando ha empezado a llover con fuerza han intentado frenar el agua, pero se han visto desbordados y su establecimiento ha quedado inundado. "No hemos podido pararlo. He tenido que desenchufar la nevera y la máquina de cerveza, y no sé si se habrán estropeado. Afuera, en la terraza, tengo una tarima de madera, que está flotando, y todo el local se ha llenado de agua". Díaz explica que la zona no cuenta con un alcantarillado convencional. "Estamos sobre una cueva subterránea y lo único que hay son unos agujeros que dan allí, pero cuando cae la lluvia tan fuerte no tragan suficiente"