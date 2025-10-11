Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
Las intensas lluvias caídas en apenas veinte minutos han anegado locales y viviendas en la carretera de Son Servera
"Cada vez que llueve un poco fuerte nos pasa lo mismo, este barrio está muy mal", comenta uno de los afectados
Una decena de plantas bajas y varios locales comerciales de Porto Cristo, en la salida hacia Son Servera, han sufrido inundaciones esta tarde a consecuencia de un fuerte aguacero. La zona carece de alcantarillado y los desagües no han dado abasto, por lo que en algunas calles se ha acumulado hasta cuarenta centímetros de agua. Los Bombers de Mallorca están realizando achiques en la zona. Uno de los afectados, José Díaz, propietario del bar Manhattan, se queja de que "cada vez que llueve un poco fuerte tenemos el mismo problema, este barrio está muy mal".
La lluvía ha caído con fuerza esta tarde en la zona del Llevant. En Manacor habían recogido hasta las seis de la tarde 48 litros por metro cuadrado. Pero el problema se ha concentrado en Porto Cristo, en la salida hacia Son Servera. Según explica un vecino, esta zona está en una bajada y recoge el agua que se acumula en otras calles. Aquí se acumula y los desagües no dan abasto. Sobre las cinco y media de la tarde ha caído un fuerte aguacero en apenas veinte minutos, pero ha dejado todas las calles inundadas y el agua ha entrado con fuerza en los locales comerciales y en una decena de planas bajas.
"Esto nos pasa cuatro o cinco veces al año", explicaba un vecino, "y el Ayuntamiento no hace nada por solucionarlo. La Policía incluso deja unas barreras a los vecinos para que sean ellos mismos los que las coloquen y corten las calles cuando de inunda, para evitar que las olas que provocan los coches al pasar hagan que les entre agua en sus casas".
Otro afectado, José Díaz, dueño del bar Manhattan, cuenta que cuando ha empezado a llover con fuerza han intentado frenar el agua, pero se han visto desbordados y su establecimiento ha quedado inundado. "No hemos podido pararlo. He tenido que desenchufar la nevera y la máquina de cerveza, y no sé si se habrán estropeado. Afuera, en la terraza, tengo una tarima de madera, que está flotando, y todo el local se ha llenado de agua". Díaz explica que la zona no cuenta con un alcantarillado convencional. "Estamos sobre una cueva subterránea y lo único que hay son unos agujeros que dan allí, pero cuando cae la lluvia tan fuerte no tragan suficiente"
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- El regreso del Bar Sion: lo de siempre, como nunca
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- La dana Alice da una tregua transitoria a Baleares antes de un fin de semana con lluvias intensas y tormentas
- Acusan a Educación ante la Policía de encubrir las denuncias en Son Canals
- “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”