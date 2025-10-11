Detenido por robar más de un millón de euros en camiones de reparto en Palma

La Policía Nacional de Palma ha detenido a un ciudadano ecuatroriano, presunto miembros de una banda altamente especializada que se dedicaba a desvalijar camiones de reparto de mercancías en plena calle. En apenas cuatro días sustrajeron 136 paquetes, entre ellos uno que contenía joyas de gran valor que iban a ser entregadas a una tienda de lujo en el centro de la ciudad. El valor total del botín supera el millón de euros.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por varios robos con fuerza en vehículos de transporte en Palma cometidos entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en diversos puntos de Palma.

Las pesquisas determinaron que los ladrones en primer lugar buscaban los, vehículos de transporte. Posteriormente, una vez cargados los paquetes, esperaban a que realizara la primera parada para repartir los bultos.

En ese momento, mientras el trabajador estaba entregando un paquete, acometían rápidamente a los vehículos efectuando un pequeño orificio cilíndrico, limpio y apenas observable, ubicado a la altura de la cerradura de la puerta trasera, que les permitía abrir el vehículo y sustraer los bultos. Justo después, se tapaba el agujero con una pegatina blanca para que no se viera fácilmente y evitar que el conductor se pudiera percatar del robo.

Este mismo modus operandi se realizó hasta en seis ocasiones.

Un millón de euros

El Grupo de Distrito Centro de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación tras recibir una sucesión de denuncias cometidas en apenas cuatro días. Los presuntos autores se habían apropiado de 136 paquetes, muchas veces de escaso valor, pero entre ellos había uno que debía ser entregado a una joyería que contenía alhajas valoradas en casi un millón de euros. El total del botín supera el millón.

Los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables de los robos.

Estas pesquisas permitieron deteneer el pasado jueves a uno de los presuntos ladrones, un ciudadano ecuatoriano que fue interceptado en el aeropuerto de Son Sant Joan cuando se disponía a abandonar la isla.

El detenido pasó a disposición judicial y el titular del juzgado decretó su ingreso en prisión.

Los policías de la Comisaría Centro de la Policía Nacional han podido recuperar algunos de los paquetes que fueron sustraídos, mientras prosiguen las gestiones para intentar recuperar el resto. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos,