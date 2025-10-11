Detenida en Mallorca por contratar a un sicario para matar a su yerno: "Nunca he pensado en matarlo"
Beata H. insiste que solo le pagó al cocinero para que este se curara de un supuesto cáncer de pulmón, que nunca llegó a padecer
Beata H., de 61 años, niega que hubiera contratado a un sicario para matar a su yerno, pese a que su voz aparece en la grabación aportada a la Policía alemana. "Me reconozco en la grabación, pero está sacada de contexto", asegura esta ciudadana polaca después de escucharse. Durante su relato se refiere al supuesto hostigamiento al que el empresario al que presuntamente habría pagado por asesinar, habría sometido a su hija y a ella misma. A raíz de estas continuas discusiones, el yerno convenció a su esposa para que se mudara a Colonia con él. "Le dijo que harían terapia de pareja, pero no hicieron nada". Beata no niega el odio que siente hacia el esposo de su hija y por el supuesto maltrato hacia esta. "Lo quisiera ver muerto, pero nunca he pensado en matarlo", sentencia.
Así, Beata recuerda que tenía dos empresas en Alemania. Una firma de limpieza y una lavandería. Sin embargo, su yerno supuestamente le habría presionado para que se mudara a Mallorca para que se dedicara al cuidado de su nieto de cinco años. "Él compró una casa en Maioris y me hizo que comprara una casa en Puig de Ros para cuidar del niño", asegura.
La supuesta contratista de un sicario insiste en que el dinero que le pagó al cocinero y dueño de un restaurante en sa Torre era "para curarse de un cáncer de pulmón. Él tenía muchas deudas y no podía pagar el tratamiento", abunda. Sin embargo, posteriormente averiguó que este no padecía enfermedad alguna. "Es un estafador y se quedó con mi dinero", resalta.
Cambio de la cerradura
La relación insostenible de su hija, ahora en prisión en Alemania por el intento de asesinato de su marido, se había deteriorado mucho tiempo antes. "Le cambió la cerradura de la casa de Maioris en Mallorca para que ella no pudiera entrar en casa", señala.
