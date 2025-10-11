Contrato de un sicario en Mallorca para cometer un crimen en Alemania: "Lo quiero muerto. Tú lo sabes, yo lo sé y mi hija lo sabe"

Extracto de la grabación de audio de un cocinero italiano en Mallorca, a la que ha tenido acceso DIARIO de MALLORCA, y en la que le contratan para que busque un asesino a sueldo para que acabara con la vida de un empresario en Alemania. El restaurador aparentó aceptar la oferta y recibio 5.000 euros en dos pagos de 1.000 y 4.000 euros. Lejos de aceptar el encargo, denunció lo ocurrido a la Policía germana y la madre y la hija que supuestamente habían urdido el crimen fueron detenidas. Una de ellas ya se encuentra en prisión provisional.

-Beata H.: ¿Eso es 100% seguro?

-Michele B. (supuesto sicario): Sí, es un hombre malo. Esta familia es de Son Banya. Mi familia de Nápoles también está involucrada. ¿Qué quieres? ¿Muerto o no?

B-.: Da igual, debería estar inconsciente para que no pueda hacer nada. Preferiblemente inválido o algo así.

-M: No es un niño pequeño.

-B.: Sí, y es peligroso.

-M.: ¿Se fue el lunes?

-B: Sí

-M.: Mañana es sábado. Mañana solo observaremos. El domingo haremos todo.

-B.: De acuerdo

-M.: Toma muchas fotos en el hotel donde te alojas con tu familia. Todo el día, pase lo que pase. Quédate en casa. ¿Dónde está tu hija?

-B.: En Alemania

-M.: Perfecto. Ahora me dan 1000 euros. Otros 4000 euros el domingo después del crimen. Luego el hombre se va. Te subes al avión el lunes por la mañana. Eso es una mierda para todos.

-B.: Estoy al límite. Tengo que volver a Alemania por culpa de ese imbécil. No tengo dinero; me lo quitó todo. No he tenido trabajo desde junio. Lo quiero muerto. Tú lo sabes, yo lo sé, y mi hija lo sabe.

-M: Podría ir a la cárcel por esto.

-B: Yo también.

-M: Ya está. Llamaré a ese hombre.