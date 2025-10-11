Condenado a 12 años de cárcel un hombre por violar a su hija en Palma

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 12 años y ocho meses de prisión a un hombre por violar a su hija. El tribunal considera probado que el acusado entró una noche en el dormitorio de la víctima, que tenía entonces 12 años, la agarró por las muñecas para que no se resistiera y la agredió sexualmente pese a las patadas que le daba la menor. La sentencia aplica una atenuante al entender que el procesado actuó con sus facultades afectadas "por el consumo de algún tipo de sustancia tóxica no precisada". La condena, que incluye una indemnización de 45.410 euros, se basa principalmente en el testimonio de la perjudicada, que los magistrados consideran "más creíble y verosímil" que la versión exculpatoria del hombre. En cambio, le absuelven de otro delito de abusos sexuales por manosear a su hija en varias ocasiones al entender que el relato de la joven sobre esos episodios es "vago, genérico e impreciso". El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, señala que los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018. El hombre se había divorciado de la madre de su hija años atrás y aprovechó que la menor convivía con él en semanas alternas, como establecía el régimen de visitas. "Una noche oí un ruido, me desperté y me levanté. Él entró en el cuarto, me agarró por los brazos y me tiró en la cama", explicó la víctima en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. "Se puso encima de mí. Yo no sabía lo que pasaba, al principio le di patadas, pero luego me quedé callada todo el rato. No grité, no podía soltarme. Me penetró", aseguró. "Él se dio cuenta de que me había hecho daño y se fue sin decir nada. No sé si estaba drogado o borracho, olía a alcohol", señaló.

Intento de suicidio

El tribunal de la sección primera otorga "más credibilidad" a la declaración de la chica que a la de su padre, que negó tajantemente los cargos. La sala no aprecia ninguna afectación psíquica ni ánimo espurio y considera que la manera en la que relató la violación y los detalles ofrecidos "refuerzan su fiabilidad". La sentencia declara así al hombre autor de un delito de agresión sexual con prevalimiento y la atenuante de intoxicación. Fija la pena en 12 años y ocho meses de prisión, prácticamente la mínima legal, y le ordena indemnizar a su hija con 30.000 euros por los daños morales y con otros 15.410 euros por el coste de un tratamiento psicológico en Barcelona, donde estuvo ingresada tras un intento de suicidio vinculado a la violación sufrida. La sentencia detalla que tras ese episodio no pudo ser ingresada en área de psiquiatría de Son Espases "por falta de camas" y tuvo que trasladarse a la península por su cuenta.

La Fiscalía y la acusación particular imputaban al hombre otro delito de abusos sexuales continuados por manosear a su hija de manera habitual en la misma época. Reclamaban para él otros seis de cárcel. "Entraba en el baño cuando yo me estaba duchando. Yo le decía que se fuera, pero él seguía. Entraba en mi habitación cuando yo dormía, se metía en la cama y me tocaba los pechos y el culo", narró en la vista oral. También dijo haber sufrido tocamientos cuando estaba despierta. "Yo le decía que parase, que me hacía sentir mal. Él lo trataba como un juego, me decía que era normal". El tribunal concluye que su relato sobre estos tocamientos "no fue consistente" y, pese a destacar que no considera "mendaz" su versión, sentencia que "no permite otorgarle una tasa de fiabilidad suficiente como para considerar probados los hechos planteados". En consecuencia, absuelve al hombre de este segundo delito.