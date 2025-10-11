Asesinan a tiros en México a Fede Dorcaz, el cantante y modelo que vivió en Mallorca

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, que pasó parte de su adolescencia en Mallorca, fue asesinado a tiros la noche del jueves en Ciudad de México. El artista, de 29 años, circulaba por la avenida Periférico, una de las arterias más transitadas de la capital, cuando fue atacado a balazos por varios individuos que posteriormente huyeron del lugar.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el homicidio se investiga como “un ataque directo”. El suceso tuvo lugar en la lateral del Anillo Periférico, una de las pricipales arterias viarias de la capital mexicana. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

De acuerdo con los primeros informes, los agresores viajaban en dos motocicletas y persiguieron a Dorcaz, que intentó huir antes de ser alcanzado por los disparos. La Fiscalía de Ciudad de México ha abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego. Algunas versiones apuntan a que podría haberse tratado de un intento de robo, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Dorcaz se mudó a Mallorca con su familia

Nacido en Argentina bajo el nombre de Federico Docazberro, se trasladó con su familia a Mallorca cuando tenía 13 años, donde residió durante su adolescencia antes de iniciar su carrera artística. En 2023 se había mudado a México en busca de nuevas oportunidades profesionales, aunque nunca perdió el contacto con la isla, donde reside aún gran parte de su familia.

Su paso por el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”, de Televisa, le dio visibilidad en el mundo del espectáculo mexicano. En su presentación en el concurso, el joven expresó su entusiasmo por el país que lo había acogido: “Vine hace dos años a México para crecer en mi carrera. Estoy feliz en este país… gracias por la oportunidad, mi primer reality show”, dijo entonces.

El programa “Hoy” confirmó la noticia de su muerte a través de sus redes sociales, lamentando profundamente el fallecimiento: “Mariana y Fede eran una de las parejas previstas para la nueva temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a su pareja, Mariana Ávila”.

La muerte de Dorcaz ha generado consternación tanto en México como en Mallorca, donde aún reside parte de su familia. Su asesinato se suma a otros episodios recientes de violencia que han afectado a figuras del mundo del espectáculo en la capital mexicana.