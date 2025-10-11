Un árbol se desploma sobre un muro en La Bonanova, en Palma

Los Bombers de Palma han retirado esta mañana un árbol que se ha desplomado sobre el muro de una vivienda en La Bonanova, en Palma. Las ramas han caído sobre la acera, cerca de un coche aparcado, pero no han llegado a causar daños de consideración.

El árbol quedó apoyado sobre el muro de la vivienda. / DM

El incidente ha ocurrido sobre las ocho de la mañana, en una vivienda ubicada en la calle Francesc Vidal i Sureda, en La Bonanova. Un gran árbol de un jardín se ha desplomado sobre un muro, y las ramas han quedado en la acera, muy cerca de un coche aparcado. Dotaciones de los Bombers de Mallorca han acudido al lugar y han cortado el ramaje para retirarlo. Pese al gran tamaño del árbol no se han registrado daños de consideración.