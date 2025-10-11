Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un árbol se desploma sobre un muro en La Bonanova, en Palma

Los Bombers retiran las ramas que habían caído en la calle, aunque no han llegado a causar daños

Los bomberos despiezaron el árbol para facilitar su retirada.

Los bomberos despiezaron el árbol para facilitar su retirada. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los Bombers de Palma han retirado esta mañana un árbol que se ha desplomado sobre el muro de una vivienda en La Bonanova, en Palma. Las ramas han caído sobre la acera, cerca de un coche aparcado, pero no han llegado a causar daños de consideración.

El árbol quedó apoyado sobre el muro de la vivienda.

El árbol quedó apoyado sobre el muro de la vivienda. / DM

El incidente ha ocurrido sobre las ocho de la mañana, en una vivienda ubicada en la calle Francesc Vidal i Sureda, en La Bonanova. Un gran árbol de un jardín se ha desplomado sobre un muro, y las ramas han quedado en la acera, muy cerca de un coche aparcado. Dotaciones de los Bombers de Mallorca han acudido al lugar y han cortado el ramaje para retirarlo. Pese al gran tamaño del árbol no se han registrado daños de consideración.

