La Policía Local, pendiente del análisis de la "caja negra" del coche accidentado en Son Banya

Con el atestado sobre la colisión frontal de dos vehículos en el que murió un hombre el pasado lunes en las cercanías de Son Banya, en Palma, prácticamente finalizado y el conductor superviviente en prisión, a la Policía Local solo le falta incorporar a las diligencias los datos del EDR (Event Data Recorder). Se trata de un dispositivo que registra los momentos previso al accidente, lo que ha llevado a ser conocido como la "caja negra" de los coches. El mal estado en el que quedó el Volkswagen Golf ha impedido a los agentes acceder directamente a estos datos, por lo que tendrá que ser analizado por los fabricantes.

El accidente ocurrió en la madrugada del pasado lunes, en la carretera que une la rotonda del centro comercial Fan y el poblado de Son Banya. Dos coches, un Volkswagen Golf y un Opel Corsa, colisionaron frontalmente. El ocupante del Corsa falleció prácticamente en el acto, mientras que los dos jóvenes que iban en el Golf, que sufrieron lesiones leves, se marcharon dejando el vehículo abandonado. El conductor del coche se entregó al día siguiente y miércoles ingresó en prisión preventiva por los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

La Policía ha determinado que el Golf circulaba a 150 kilómetros por hora porque el velocímetro quedó marcando esa velocidad tras el siniestro. Sin embargo, el coche cuenta con un dispositivo EDR, obligatorio para todos los coches desde el año pasado, que registra todas las acciones realizadas antes del siniestro. Este sistema permitirá confirmar todas las maniobras que realizó el conductor. Los agentes de la Policía Local no han podido acceder a estos datos porque el dispositivo quedó muy dañado en la colisión, por lo que ha sido remitido a los fabricantes para que extraigan la información.