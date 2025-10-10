La Policía busca al propietario de una bolsa con herramientas presuntamente robadas
Dos delincuentes abandonaron una bolsa con taladros en el interior de un coche que habían desvalijado
La Policía Nacional está buscando al propietario de una bolsa con taladros y otras herramientas que habría sido sustraída probablemente del interior de un coche, y que fueron intervenidas tras una intervención en la que fueron arrestados dos presuntos ladrones a principios de mes en Palma.
Según informa la Policía, la bolsa, que contenía varios taladros, brocas y otras herramientas, fue abandonada por dos jóvenes argelinos que fueron detenidos como presuntos autores de varios robos en el interior de vehículos. Una de las víctimas se encontró su coche con la ventana fracturada. Los ladrones se habían llevado varios objetos de su interior, pero habían dejado olvidada una bolsa de herramientas que presuntamente habían sustraído esa misma noche.
La Policía está realizando gestiones para localizar al propietario de esta bolsa y devolvérsela.
