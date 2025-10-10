Piden cárcel para un hombre que apedreó un estanco tras intentar robar un paquete de tabaco en Palma

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un hombre acusado de apedrear un estanco de Palma tras intentar robar allí un paquete de tabaco. El acusado amenazó de muerte a la dependienta que evitó que se llevara el producto sin pagar y regresó poco después con una piedra para destrozar la cristalera del local. El sospechoso, que está en busca y captura, cometió el mismo día un hurto en un coche y está acusado de tres delitos de robo con violencia, robo con fuerza y daños.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 14 de diciembre de 2024. El hombre, con antecedentes por delitos similares, entró en un estanco de la calle Aragó de Palma y pidió un paquete de tabaco. Cuando la empleada se lo dio, intentó llevárselo sin pagar, pero la mujer forcejeó con él para evitarlo. "¡Yo te mato!", le dijo. El delicuente se marchó sin el tabaco, pero regresó al establecimiento unos minutos después. Había cogido una piedra y la tiró contra la cristalera del establecimiento, que quedó destrozada. Los daños han sido tasados en 527 euros.

Esa misma tarde, el hombre supuestamente utilizó una llave falsa para abrir un coche que estaba aparcado en la calle Esteve. Cogió del interior unas llaves, un neceser y una herramienta multiusos. La Policía Nacional lo detuvo poco después.

La Fiscalía le imputa ahora tres delitos de robo con violencia en grado de tentativa, robo con fuerza -ambos con la agravante de reincidencia- y daños. Por ellos reclama penas que suman cuatro años de prisión, una multa de 6.480 euros, una orden de alejamiento del estanco y que indemnice a la dueña del negocio por los daños causados.

El juicio debía celebrarse ayer en un juzgado de lo penal de Palma, pero el sospechoso, que está en busca y captura, no se presentó a la vista.