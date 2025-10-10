Un peligroso delincuente amenaza a su familia y hiere a un guardia civil en Inca

Najim E., marroquí de 37 años, muy corpulento y experto en artes marciales, está considerado un delincuente muy peligroso en Inca, donde ha protagonizado varios altercados graves. Y en la madrugada de ayer lo volvió a hacer: primero amenazó a su familia con un cuchillo y luego se enfrentó con gran violencia a los agentes de la Guardia Civil y Policía Local que acudieron en auxilio de las víctimas. Un guardia resultó herido antes de que pudiera ser reducido. De camino al PAC de Inca causó grandes daños en el coche patrulla a base de cabezazos y patadas. Y en el centro de salud amenazó e insultó a la médico de guardia y a los agentes, sobre todo a las mujeres. Ayer por la mañana, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos, con la prohibición de acercarse a sus familiares. Esta medida ha causado indignación entre los guardias civiles, que recuerdan que este hombre entró ilegalmente en España y tenía una orden de expulsión que no se llevó a efecto, y que es un peligro público. «Cualquier día matará a alguien», comentan.

El último altercado protagonizado por este delincuente multirreincidente comenzó sobre la una y media de la madrugada de ayer, cuando la Guardia Civil recibió una petición de auxilio desde un domicilio de Inca. El hombre, muy corpulento y experto en artes marciales, había pegado a su cuñada y estaba amenazando con un cuchillo a su madre, su hermano y su sobrina, que tuvieron que huir fuera del domicilio.

Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Inca y se entrevistaron con las víctimas, que afirmaron que temían por sus vidas, ya que su familiar estaba fuera de sí y era muy agresivo.

Los agentes se disponían a detener al individuo, que respondió con una violencia extrema. Hirió a uno de los guardias y se escapó corriendo, para meterse en otro domicilio donde intentó atrincherarse. Los policías y los guardias lograron reducirle y le trasladaron al PAC de Inca para que recibiera algún tipo de asistencia porque estaba muy alterado. De camino propinó patadas y cabezazos en el coche patrulla y rompió una ventanilla. Tuvieron que pedir refuerzos para completar el trayecto.

Una vez en el centro de salud, el detenido mantuvo una actitud muy agresiva. En especial contra la médica de guardia, que no pudo completar el examen, y las agentes femeninas. Las insultó y amenazó repetidas veces de muerte. Fue conducido a los calabozos del cuartel de la Guardia Civil, donde también causó desperfectos.

Ayer por la mañana fue conducido al juzgado de guardia de Inca, cuyo titular le dejó en libertad con cargos. Esta decisión causó una gran indignación entre los agentes, que recuerdan que se trata de un multirreincidente muy violento. Este hombre parece tener una fijación contra las mujeres. Uno de los peores incidentes lo protagonizó en diciembre de 2019. Primero amenazó con unas tijeras al dueño de un bar. Fue detenido y quedó en libertad. Al salir del juzgado acudió al cuartel de la Guardia Civil, donde insultó y amenazó de muerte a una agente. Luego anduvo por Inca acosando e insultado a todas las mujeres con las que se cruzaba. Fue detenido, pero en el cuartel se enfrentó violentamente a los guardias e hirió a tres de ellos. En esa ocasión fue a prisión preventiva, pero en el juicio por estos hechos, en 2003, fue absuelto porque se le apreció la eximente de enajenación mental y por este motivo se anuló también su expulsión del país.

AUGC: "Es un peligro en la calle"

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), cuestionada por Diario de Mallorca, consideró «un peligro» que el detenido haya quedado libre. La asociación recordó que la sentencia que le absolvió en 2023 por enajenación mental establecía que debía quedar bajo custodia de sus padres, de los que ahora tiene una orden de alejamiento por las amenazas. También destacan la enorme alarma social que han provocado los incidentes causados por este individuo.

La AUGC anunció su intención de prestar asistencia letrada a sus afiliados afectados por estos altercados e insistió en su petición de considerar la Guardia Civil como profesión de riesgo.