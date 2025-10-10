Muere un hombre de 67 años ahogado cuando se bañaba en Can Picafort
Los intentos de reanimación de la víctima por parte de las asistencias sanitarias no han surtido efecto y han confirmado su fallecimiento
Un hombre de 67 años ha fallecido ahogado la tarde de este viernescuando se encontraba bañándose en la playa de Son Bauló, en Can Picafort. Los intentos de reanimación por parte de las asistencias sanitarias no han surtido efecto y han confirmado su fallecimiento. Mientras que una mujer de 47 años, que le acompañaba, ha logrado ser rescatada con vida.
El trágico incidente ha ocurrido sobre las seis de la tarde de este viernes en la playa de Son Bauló en Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. Una mujer de 47 años y un hombre de 67 se encontraban bañándose en el mar cuando, de repente, se han encontrado con problemas para salir del agua.
En un momento dado, los dos bañistas han logrado ser rescatados del agua. No obstante el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Hasta el lugar se han desplazado dos UVI móviles del Ib-salut para atender a las dos víctimas. La mujer ha reaccionado positivamente, y ha sido trasladada al Hospital de Muro, mientras que los facultativos han realizado al varón maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar.
Investigación
Después de denodados esfuerzos, el personal sanitario no ha logrado reanimar al hombre y han confirmado su fallecimiento. Hasta el lugar se han desplazados agentes de la Guardia Civil para abrir una investigación de lo ocurrido. El óbito se ha comunicado al juzgado de guardia para que el juez ordenara el levantamiento del cadáver.
