Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
Un gran dispositivo policial se despliega en el paseo tras el hallazgo
Marta Torres Molina
Vecinos de Platja d’en Bossa se han despertado esta mañana con un macabro hallazgo. Según relatan, el temporal ha traído a la orilla de la playa un pie humano. Algo que ha confirmado, en la playa, uno de los agentes que han acudido a la zona.
Quienes han encontrado el pie a primera hora de la mañana, mientras paseaban por la playa, han alertado a las autoridades. A las ocho de la mañana ya había varias patrullas de la Policía Nacional desplegadas en la zona, entre las calles Mediterrània y Fray Luis de León, en Vila.
Ante el aluvión de vecinos que querían saber qué estaba pasando, los agentes han despejado la zona y bloqueado el paseo para trabajar con calma. En algunos momentos han temido que las olas se llevaran la extremidad, lo que han evitado reteniéndola con un palo.
Los forenses han llegado a la escena sobre las 9 horas de la mañana. El dispositivo, dos forenses y ocho policías, han analizado y recogido la extremidad.
Turistas alojados en el hotel Algarb y usuarios del gimnasio que hay en el paseo han seguido con interés la actuación de los agentes y los forenses.
De momento, desde el Cuerpo Nacional de Policía no han facilitado más información. Algunos de los curiosos especulaban en los corrillos sobre si el pie podría corresponder a algún migrante caído al mar.
