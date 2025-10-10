Un incendio destruye tres contenedores en la Plaza Madrid, en Palma

Un incendio ha destruido dos contenedores de basura y uno de ropa en la calle Francesc Martí i Mora, junto a la Plaza Madrid, en Palma. Las primeras dotaciones de la Policía Local han apartado varios depósitos y han evitado que las llamas se extendieran a los coches aparcados en las proximidades, y los Bombers han sofocado el fuego poco después.

El incendio, según informan Policía Local y Bombers, se ha declarado sobre las cinco menos veinte de la madrugada, en una batería de contenedores en la confluencia de la calle Francesc Martí i Mora con la Plaza Madrid. Cuando han llegado las primeras dotaciones de la Unitat d'Intervenció Immediata (UII) y de la Unitat Nocturna (Unoc) de la Policía Local se han encontrado con dos de los contenedores envuelto en llamas, que alcanzaban una altura de un piso. Los agentes han apartado rápidamente los otros depósitos de basura para evitar que el fuego se extendiera y pudiera alcanzar los coches aparcados al lado.

Poco después han llegado efectivos de los Bombers de Palma, que han sofocado el fuego poco despues. Han quedado destruidos dos contenedore sde basura y uno de ropa. Los coches y la fachada de las casas no han resultado dañadas, aunque ha quedado ennegrecida por el humo.