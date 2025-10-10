Dos detenidos por robar en un coche mientras descargaban material en el centro de Palma
Una patrulla de la Policía Local interceptó a los sospechosos y recuperó un móvil valorado en 1.700 euros
Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad Motorizada (Umot) arrestaron el pasado sábado a dos hombres argelinos de 35 y 23 años como presuntos autores del hurto de efectos valorados en 2.000 euros en un coche mientras su propietario descargaba un material.
La intervención tuvo lugar la tarde del 4 de octubre en el centro de Palma. Una patrulla que circulaba por la avenida Alexandre Rosselló fue alertada por varios ciudadanos de que dos hombres acababan de sustraer efectos de un vehículo y luego habían huido a pie en dirección al pasaje de Maneu.
Los agentes localizaron de inmediato a dos individuos que coincidían con la descripción. En ese momento, se personó en el lugar el propietario del turismo, quien manifestó que le acababan de sustraer su teléfono móvil mientras descargaba material del coche.
Durante el registro, los policías encontraron el teléfono móvil sustraído, valorado en 1.700 euros, en posesión de uno de los hombres. Además, la esposa del perjudicado denunció la sustracción de unas gafas de sol valoradas en 300 euros, que no fueron localizadas.
La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el atestado y, posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”
- ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
- Los jueces ordenan al Govern a que se impartan clases de religión islámica en los colegios de Palma