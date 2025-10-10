Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por robar en un coche mientras descargaban material en el centro de Palma

Una patrulla de la Policía Local interceptó a los sospechosos y recuperó un móvil valorado en 1.700 euros

Un agente de la Policía Local de Palma.

Un agente de la Policía Local de Palma. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad Motorizada (Umot) arrestaron el pasado sábado a dos hombres argelinos de 35 y 23 años como presuntos autores del hurto de efectos valorados en 2.000 euros en un coche mientras su propietario descargaba un material.

La intervención tuvo lugar la tarde del 4 de octubre en el centro de Palma. Una patrulla que circulaba por la avenida Alexandre Rosselló fue alertada por varios ciudadanos de que dos hombres acababan de sustraer efectos de un vehículo y luego habían huido a pie en dirección al pasaje de Maneu.

Los agentes localizaron de inmediato a dos individuos que coincidían con la descripción. En ese momento, se personó en el lugar el propietario del turismo, quien manifestó que le acababan de sustraer su teléfono móvil mientras descargaba material del coche.

Durante el registro, los policías encontraron el teléfono móvil sustraído, valorado en 1.700 euros, en posesión de uno de los hombres. Además, la esposa del perjudicado denunció la sustracción de unas gafas de sol valoradas en 300 euros, que no fueron localizadas.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el atestado y, posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  2. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  3. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  4. Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
  5. Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
  6. “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”
  7. ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
  8. Los jueces ordenan al Govern a que se impartan clases de religión islámica en los colegios de Palma

Dos detenidos por robar en un coche mientras descargaban material en el centro de Palma

Dos detenidos por robar en un coche mientras descargaban material en el centro de Palma

Cortan la calle frente a la Jefatura de Policía Nacional en Palma por una falsa alarma de explosivos

Cortan la calle frente a la Jefatura de Policía Nacional en Palma por una falsa alarma de explosivos

Un incendio destruye tres contenedores en la Plaza Madrid, en Palma

Un incendio destruye tres contenedores en la Plaza Madrid, en Palma

Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa

Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa

La Policía Local, pendiente del análisis de la "caja negra" del coche accidentado en Son Banya

La Policía Local, pendiente del análisis de la "caja negra" del coche accidentado en Son Banya

Un peligroso delincuente amenaza a su familia y hiere a un guardia civil en Inca

Un peligroso delincuente amenaza a su familia y hiere a un guardia civil en Inca

Piden cárcel para un hombre que apedreó un estanco tras intentar robar un paquete de tabaco en Palma

Piden cárcel para un hombre que apedreó un estanco tras intentar robar un paquete de tabaco en Palma

Detenido un camionero en Palma por negarse a hacer la alcoholemia tras un accidente y enfrentarse a los policías

Detenido un camionero en Palma por negarse a hacer la alcoholemia tras un accidente y enfrentarse a los policías
Tracking Pixel Contents