Dos detenidos por robar en un coche mientras descargaban material en el centro de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad Motorizada (Umot) arrestaron el pasado sábado a dos hombres argelinos de 35 y 23 años como presuntos autores del hurto de efectos valorados en 2.000 euros en un coche mientras su propietario descargaba un material.

La intervención tuvo lugar la tarde del 4 de octubre en el centro de Palma. Una patrulla que circulaba por la avenida Alexandre Rosselló fue alertada por varios ciudadanos de que dos hombres acababan de sustraer efectos de un vehículo y luego habían huido a pie en dirección al pasaje de Maneu.

Los agentes localizaron de inmediato a dos individuos que coincidían con la descripción. En ese momento, se personó en el lugar el propietario del turismo, quien manifestó que le acababan de sustraer su teléfono móvil mientras descargaba material del coche.

Durante el registro, los policías encontraron el teléfono móvil sustraído, valorado en 1.700 euros, en posesión de uno de los hombres. Además, la esposa del perjudicado denunció la sustracción de unas gafas de sol valoradas en 300 euros, que no fueron localizadas.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el atestado y, posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.