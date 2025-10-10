Detenido por herir de gravedad con una pala a su compañero de piso en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que presuntamente hirió de gravedad a golpes con una pala a su compañero de piso después de que le dijera que debía abandonar el domicilio. La víctima denunció que el agresor se aprovechó de que estaba en el hospital para robarle dinero y efectos de valor.

La Policía Nacional recibió la denuncia el pasado sábado. Según el relato de la víctima, llevaba tiempo compartiendo piso en Palma con un hombre, pero tenían muy mala relación y las discusiones eran continuas, por lo que le dijo que tenía que marcharse.

Sin embargo, el hombre se negó, lo que dio pie a una nueva discusión muy violenta. Entonces el presunto agresor cogió una pala metálica y la emprendió a golpes con su compañero de piso. La víctima recibió fuertes impactos en la cara, la cabeza, el costado, brazos y piernas.

El hombre herido tuvo que ser trasladado a un hospital, donde recibió puntos de sutura en los brazos y le apreciaron el hundimiento del hueso parietal, en el cráneo, y una fractura en los huesos de la nariz.

Cuando la víctima salió del hospital descubrió que el presunto agresor había aprovechado su ausencia para robarle una cantidad de dinero que no pudo precisar, así como varias cadenas de oro y plata, su documentación personal y una bicicleta.

Tras recibir la denuncia, y con el sospechoso plenamente identificado, agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría Oeste llevaron a cabo diferentes gestiones para localizarle y esclarecer los hechos.

Finalmente, los policías localizaron al presunto agresor en las proximidades del domicilio y le arrestaron como presunto autor de un delito de robo con violencia. El hombre, de nacionalidad española, fue conducido a dependencisa policiales antes de ser puesto a disposición judicial.