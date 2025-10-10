Cortan la calle frente a la Jefatura de Policía Nacional en Palma por una alarma de explosivos

La Policía Nacional ha cortado esta mañana la calle Simó Ballester, junto al Paseo Mallorca, donde se encuentra la sede de la Jefatura, después de que un perro adiestrado haya detectado un posible explosivo un coche estacionado. Expertos en desactivación de bombas están en estos momentos examinando el vehículo, mientras que los agentes han establecido un perímetro de seguridad y mantienen a funcionarios y a vecinos en sus casas.

La alarma se ha producido sobre las once de la mañana, cuando uno de los perros adiestrados en la deteción de explosivos de la Policía ha "marcado" un coche estacionado en la calle Simó Ballester, donde se encuentra la sede de la Jefatura de Policía, durante una de los controles que realizan habitualmente en la zona. Ante la posibilidad de que el vehículo contuviera material peligroso o incluso una bomba, los responsables de la comisaría han acordonado toda la zona. La puerta de la Jefatura permanece cerrada, los funcionarios y vecinos de la zona han recibido instrucciones de que no salgan a la calle.

En estos momentos agentes especializados en la desarticulación de explosivos están examinando el coche sospechoso, mientras que la circulación permanece cortada, con vehículos policiales y precinto policial cortando el paso, y la Policía no permite que nade se acerque.