Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Bombers rescatan en helicóptero a una excursionista herida en Cala Deià

La víctima, una mujer de unos 70 años, ha sufrido una caída y se ha lesionado en una pierna

Rescate de una mujer tras una caída en Cala Deià

Rescate de una mujer tras una caída en Cala Deià

Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los Bombers de Mallorca han rescatado hoy en helicóptero a una mujer de unos 70 años que se ha lesionado en una pierna al sufrir una caída cuando realizaba una excursión por Cala Deià.

Según informan los Bombers, la mujer formaba parte de un grupo que realizaba un recorrido por la zona de Cala Deià. Ha sufrido una caída y se ha lesionado en una pierna, lo que le impedía seguir caminando. Al lugar se han desplazado dotaciones del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) de los Bombers de Mallorca y el helicóptero Milana. La mujer ha sido izada hasta la aeronave, que la ha trasladado directamente al hospital de Son Espases.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  2. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  3. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  4. Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
  5. Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
  6. “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”
  7. ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
  8. Los jueces ordenan al Govern a que se impartan clases de religión islámica en los colegios de Palma

Detenido por herir de gravedad con una pala a su compañero de piso en Palma

Detenido por herir de gravedad con una pala a su compañero de piso en Palma

Los Bombers rescatan en helicóptero a una excursionista herida en Cala Deià

Los Bombers rescatan en helicóptero a una excursionista herida en Cala Deià

Dos detenidos por robar en un coche mientras descargaban material en el centro de Palma

Dos detenidos por robar en un coche mientras descargaban material en el centro de Palma

Cortan la calle frente a la Jefatura de Policía Nacional en Palma por una falsa alarma de explosivos

Cortan la calle frente a la Jefatura de Policía Nacional en Palma por una falsa alarma de explosivos

Un incendio destruye tres contenedores en la Plaza Madrid, en Palma

Un incendio destruye tres contenedores en la Plaza Madrid, en Palma

Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa

Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa

La Policía Local, pendiente del análisis de la "caja negra" del coche accidentado en Son Banya

La Policía Local, pendiente del análisis de la "caja negra" del coche accidentado en Son Banya

Un peligroso delincuente amenaza a su familia y hiere a un guardia civil en Inca

Un peligroso delincuente amenaza a su familia y hiere a un guardia civil en Inca
Tracking Pixel Contents