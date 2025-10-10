Los Bombers rescatan en helicóptero a una excursionista herida en Cala Deià
La víctima, una mujer de unos 70 años, ha sufrido una caída y se ha lesionado en una pierna
Los Bombers de Mallorca han rescatado hoy en helicóptero a una mujer de unos 70 años que se ha lesionado en una pierna al sufrir una caída cuando realizaba una excursión por Cala Deià.
Según informan los Bombers, la mujer formaba parte de un grupo que realizaba un recorrido por la zona de Cala Deià. Ha sufrido una caída y se ha lesionado en una pierna, lo que le impedía seguir caminando. Al lugar se han desplazado dotaciones del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) de los Bombers de Mallorca y el helicóptero Milana. La mujer ha sido izada hasta la aeronave, que la ha trasladado directamente al hospital de Son Espases.
