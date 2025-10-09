A prisión por estafar a decenas de personas en Mallorca con la reparación de puertas y persianas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por estafar a decenas de personas que le encargaban trabajos de reparación de puertas, ventanas y persianas en toda Mallorca. El sospechoso, que ha ingresado en prisión, acumula una veintena de denuncias por un fraude que ronda los 30.000 euros. Se anunciaba en Internet, cobraba por adelantado y no llevaba a cabo los encargos. Está acusado de estafa y amenazas graves.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Hace unos meses, los investigadores empezaron a recibir denuncias contra el sospechoso. El hombre se anunciaba en portales de internet, utilizando el nombre de empresas solventes, y se ofrecia para realizar trabajos de lacado y barnizado de puertas y ventanas a un precio muy inferior al del mercado.

Pedía más dinero

Cuando las víctimas contactaban con él, acordaba un precio y él mismo recogía las puertas, ventanas y persianas en los domicilios y se las llevaba para repararlas. Entonces solicitaba un adelanto del 50 por ciento del total del presupuesto y a veces entregaba a las victimas un recibo, prometiendo que llevaría a cabo el trabajo en pocos días.

Días después, el acusado contactaba con sus víctimas y les pedía más dinero con dos excusas. A algunas les decía que necesitaba comprar más material del previsto para realizar la reparación y a otras les explicaba que debía llevar las piezas a un carpintero para arreglarlas y lacarlas.

También sostenía que necesitaba alquilar un local para llevar a cabo los trabajos y necesitaba más dinero. Para generar confianza, ofrecía a las victimas la posibilidad de abaratar el coste final entre 200 y 300 euros del dinero acordado.

Amenazas

El sospechoso llegó a enviar a las victimas fotos y vídeos de su documentación personal con el interés de generarles confianza y conseguir el dinero solicitado. Cuando vencía el plazo de entrega, acordaba una fecha y hora de entrega con los perjudicados, pero no llegaba nunca a entregar el material y dejaba de contestar a las llamadas y mensajes.

Cuando los afectados insistían, se mostraba agresivo y llegaba a proferir amenazas con agresiones físicas a ellos o sus familiares y exigiendo más dinero para entregarles los trabajos.

Detención

La Policía Nacional llevó a cabo diversas diligencias y localizó al acusado en una finca de la zona norte de la isla, donde fue detenido por estafa, amenazas y reclamación judicial. Las primeras estimaciones cifran el fraude en unos 30.000 euros, aunque los agentes no descartan que puedan aparecer mas victimas y mantienen abierta la investigación.

El juez de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional del sopechoso.