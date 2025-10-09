Piden 4 años de cárcel a un joven por agresiones sexuales a una compañera de instituto en Palma

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un joven por varias agresiones sexuales a una compañera de clase, que era menor de edad, en un instituto de Palma. El acusado supuestamente manoseaba a la víctima, le mostraba los genitales en el aula y la seguía hasta el cuarto de baño para hacerle proposiciones. El hostigamiento se prolongó durante varios meses, hasta que la adolescente denunció lo ocurrido. El juicio se celebrará dentro de unas semanas en un juzgado de lo penal de Palma.

Los hechos ocurrieron, según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, entre diciembre de 2023 y abril de 2024. El joven, que tenía entonces 18 años, supuestamente tocó "en repetidas ocasiones" los glúteos, las ingles y el pubis de una compañera de clase de 17 años "sin que ella aceptara dichos tocamientos", señala el ministerio público.

Durante esos meses, el joven se bajaba los pantalones en clase y le mostraba el pene a la perjudicada. También relata la acusación que solía seguir a la adolescente al cuarto de baño del instituto para hacerle propuestas sexuales.

Dos delitos

La Fiscalía imputa al joven dos delitos, uno continuado de agresión sexual y otro de exhibicionismo, por los que reclama penas que suman cuatro años de prisión. También solicita que indemnice a la perjudicada con 2.000 euros por los daños morales y que se decrete una orden de alejamiento durante ocho años.

Ayer se celebró una vista previa del juicio en la que las partes no alcanzaron un acuerdo de conformidad. La magistrada señaló la vista oral para finales de octubre.