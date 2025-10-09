Detenido un camionero en Palma por negarse a hacer la alcoholemia tras un accidente y atacar a un policía

Un camionero, español de 35 años, fue detenido el pasado lunes por la noche tras negarse a hacer la prueba de alcoholemia después de un accidente en la calle Eusebio Estada de Palma y atacar a un agente de la Policía Local.

Los hechos, según informa la Policía Local de Palma, ocurrieron el lunes por la noche en la calle Eusebio Estada. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) fue requerida por un conductor, que manifestó que un camión acababa de colisionar con su vehículo e intentaba darse a la fuga.

Los agentes de la Uvac interceptaron inmediatamente al camión implicado. Al identificar a su conductor, apreciaron en él síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Al ser informado de su obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia, el individuo se negó de forma reiterada.

El conductor adoptó una actitud hostil y desafiante, profiriendo insultos y amenazas graves contra los agentes. Ante la escalada de tensión, una patrulla de la Unidad Motorizada (Umot) acudió en su apoyo. En un momento dado, el hombre se abalanzó contra uno de los agentes, lo que obligó a la intervención conjunta de los policías para poder reducirlo.

El hombre fue detenido por dos delitos contra la seguridad vial y otro de atentado. La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido pasó a disposición judicial.

El camión que conducía fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal.