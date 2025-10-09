Desmantelan una asociación cannábica en Cala Millor por tráfico de drogas

Una supuesta asociación cannábica de Cala Millor era la tapadera para la venta de hachís y marihuana a los consumidores. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar, en una actuación conjunta, han intervenido ocho kilos de droga y han detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por un presunto delito contra la salud pública.

La investigación se inició el pasado mes de junio. Fruto de estas pesquisas, investigadores del instituto armado y de la Policía Local constataron que en una supuesta asociación cannábica de Cala Millor se dedicaban presuntamente al tráfico de drogas. De hecho se podía adquirir en ella sin problemas hachís y marihuana. A partir de este momento se activó la denominada operación Landarea.

Después de culminar la investigación, los agentes encargados del caso activaron el pasado martes la fase de explotación. Así efectivos del área de investigación de la Guardia Civil del Puesto de Artà y funcionarios de la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar se movilizaron para esta actuación. Con la preceptiva orden de entrada y registro, la inspección determinó que bajo la apariencia de una supuesta asociación cannábica se vendían sustancias estupefacientes en un establecimiento de Cala Millor.

Ocho kilos de hachís y marihuana

Así los agentes hallaron en el local una gran cantidad de marihuana con diferentes presentaciones. Tales como cogollos, cigarros-porros monodosis listos para su venta. Todo este volumen de sustancias estupefacientes tenía un peso de casi cinco kilos, 4.930 gramos. También encontraron tabletas y bellotas de hachís, cuyo peso ascendió a 3,180 kilos. Además, se intervinieron compuestos y derivados de estas drogas y más de 5.500 euros en efectivo.

Como consecuencia de esta actuación, los agentes detuvieron a los cuatro responsables de dicho local de Cala Millor como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los arrestados han sido puestos este jueves a disposición judicial en los juzgados de Manacor.