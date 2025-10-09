Buscan a un hombre de 66 años que necesita medicación desaparecido en Palma
Palma
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha alertado de la desaparición en Palma de un hombre de 66 años que necesita medicación.
Según la información facilitada por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, al hombre se le perdió la pista el pasado jueves, hace ahora una semana.
Responde al nombre Felipe Carlos P. M., tiene 66 años, mide 1,6 metros de altura y pesa aproximadamente 50 kilos. Tiene los ojos azules y el pelo canoso.
Al parecer utiliza el transporte público y necesita tomar su medicación.
El CNDES solicita que cualquier información al respecto de su paradero se comunique a la Policía Nacional (091).
